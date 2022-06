Az oszakai ügyet három azonos nemű pár nyújtotta be. Amellett, hogy a bíróság visszautasította azt az állításukat, miszerint a házasságkötés megtagadása alkotmányellenes, elutasította az egyes párok 1 millió jen (6 058 font) kártérítésre vonatkozó követelését is. Szerintük igazságtalan megkülönböztetés érte őket azzal, hogy nem házasodhattak össze, ezért tartottak volna igényt a kártérítésre – számolt be az esetről a V4NA hírügynökség.

Az ítélet váratlanul érte a meleg párokat és az őket támogató jogvédőket, miután korábban már egy szapporói kerületi bíróság 2021-ben úgy döntött, hogy az azonos neműek házasságának el nem ismerése alkotmányellenes.

Ez szörnyű, egyszerűen szörnyű

– mondta az egyik női felperes a bíróság épülete előtt.

Egy tokiói LMBTQ-aktivista pedig azt mondta, hogy az ítélet kiábrándító.

A szapporói ítélethez hasonló vagy még jobb ítéletben reménykedtünk

– mondta Gon Matsunaka.

A felperesek azt tervezik, hogy fellebbeznek a döntés ellen.

Japánban a jelenlegi érvényben lévő szabályok szerint az azonos nemű párok nem köthetnek törvényesen házasságot, nem örökölhetik partnerük vagyonát, és nem rendelkeznek szülői jogokkal partnerük gyermekei felett.

Az oszakai bíróság az ítéletében ugyanakkor megjegyezte, hogy nem folyt elég nyilvános vita az azonos neműek házasságáról, és hogy lehetséges egy új rendszer létrehozása, amely elismeri az azonos nemű párok érdekeit.

Az egyéni méltóság szempontjából elmondható, hogy meg kell valósítani egy alternatívát, amely az azonos nemű párok számára is azonos előnyöket biztosít, mint a házasoknak – olvasható a bíróság az ítéletében.

Borítókép: Photo by Naoya Azuma / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP)