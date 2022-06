A Gyurcsány–Apró–Dobrev klán igazi nagy gazdasági dobása a mosonmagyaróvári timföldgyár megszerzése volt, hiszen ezzel a húzással egy évről évre sokmilliárdos bevételt produkáló cégre tettek szert.

Nem csoda, hogy „trükkök százaitól” sem riadtak vissza a megszerzés során: Gyurcsány anyósa volt a bank igazgatója, ahonnan hétszázmillió forint hitelt kapott az Altus, mindössze ötmillió forint önrésszel.

A MOTIM 2021-re majdnem megduplázta az árbevételét az előző évihez képest, és akkor még nem beszéltünk a cégcsoporthoz tartozó, szintén milliárdos árbevételeket produkáló más vállalkozásokról.

A MOTIM húsz évig, egészen pontosan 2016-ig a család érdekeltségébe tartozott, ekkor viszont kiszálltak belőle, és egy olyan cégnek adták át az érdekeltségüket, amellyel az 1990-es évek óta közösen üzleteltek.

Mostanában kevés szó esett arról, hogy a Gyurcsány–Dobrev házaspár hogyan is alapozta meg gazdaságilag a család vagyonát. Ez azért is fontos kérdés, mivel erről a biztos anyagi talapzatról elrugaszkodva aztán nyugodt politikai építkezésbe kezdhettek. Ennek folyamatnak a végén pedig mára maguk alá gyűrték a teljes baloldalt. Korábban pedig az ország vezetését is megszerezték.

A családi vállalkozásaik ékköve, a valódi aranytojást tojó tyúk a Magyaróvári Timföld és Műkorund Zártkörűen Működő Részvénytársaság volt.

A céget és ezzel együtt a magyarországi timföldgyártás egy jelentős és busás anyagi haszonnal járó szeletét gyanús körülmények közepette, privatizáció útján szerezték meg 1995-ben, és az a család érdekeltségébe tartozott egészen 2016-ig.

Az világosan látszik, hogy a cégcsoport több mint húsz év után is elég jól muzsikál, hiszen a 2021-es beszámoló arról tanúskodik, hogy a MOTIM Zrt. közel megduplázta az egy évvel korábbi árbevételét. Míg 2020-ban 3,4 milliárd forint, addig 2021-ben már 6,7 milliárd forint árbevétele volt a cégnek.

A teljes cikket ITT olvashatja tovább.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára (MTI/Mohai Balázs)