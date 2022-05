Mindannyiunk feladata Európa gyökereinek megkeresése és továbbvitele, ez kötelességük az egyházi és világi vezetőknek, a papoknak, lelkipásztoroknak és a közösségeknek - hangsúlyozta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap Budapesten, abból az alkalomból, hogy közösségi házzal gazdagodott az istenhegyi plébánia.

Az Istenhegyi Szent László Plébánia közösségi házánál tartott ünnepségen, amelyen részt vett Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Áder János volt köztársasági elnök és felesége, valamint Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és felesége is, Soltész Miklós úgy fogalmazott: "fel kell vállalni a krisztusi tanítást, az értékeket" és a továbbadásukat.

Ezért is segítették az elmúlt években a Kárpát-medencében több mint 1500 közösségi ház és plébánia megújítását - emelte ki.

Soltész Miklós azt mondta, ha komolyan gondoljuk a kétezer éves krisztusi tanítást, akkor az örökséget meg kell védeni, a gyermekeknek, közösségeknek tovább kell adni.

Az államtitkár szólt arról is, hogy 2010-ben, amikor kormányozni kezdtek, "gazdasági romokon, illetve erkölcsi rombolás közepette" indították el munkájukat. Az erkölcsi rombolás megfékezéséért szoros együttműködésben dolgoztak egyházakkal az értékek, az egyházak üzenetének felvállalásáért - mondta.

Soltész Miklós kijelentette, tíz-tizenkét év elteltével jöttek az eredmények: egyházi iskolákba, óvodákba több mint kétszer annyi gyermek jár, mint 2010 előtt, jelenleg 242 ezer gyermeket nevelnek és tanítanak egyházi iskolákban. Az egyházi szociális intézményekben a rászorultak mintegy felét ápolják, gondozzák. Annak idején 50 ezer, most pedig már 235 ezer rászorulóról gondoskodnak - mondta el az államtitkár, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az abortuszok száma felére csökkent az elmúlt tizenkét év alatt: korábban valamivel több mint 40 ezer volt, most pedig alig több mint 20 ezer.

A kormány támogatásával létrehozott Szent László Közösségi Házat Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek áldotta meg.