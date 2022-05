Orbán Viktor gondolatait a háborúról változtatás nélkül az alábbiakban közöljük:

"Minden országnak megvannak a saját történelmi tapasztalatai. Ez itt egy háború. Nekünk vannak háborús tapasztalataink, ezért az elején tisztázni kell, hogy ki áll háborúban kivel, és nekünk mi ehhez a viszonyunk. A magyar felfogás szerint ez egy orosz–ukrán háború. Nem teszünk egyenlőségjelet, mert ennek a háborúnak nem szabadott volna elkezdődnie, és hogy elkezdődött, annak az oka, hogy az oroszok megtámadták Ukrajnát. Tehát nem mossuk össze a szembenálló felek helyzetét, de ettől még ez egy orosz–ukrán háború. Ez nem a mi háborúnk. Ez nem Magyarország háborúja.

Amikor kitör egy háború, amelyben mi nem vagyunk közvetlenül érintettek, akkor azt a kérdést kell eldönteni, hogy mi a viszonyunk hozzá. Vannak országok, néha Magyarország is ilyen volt a történelem során, amely ilyenkor oldalt választ, valamelyik fél mellé áll. De az én felfogásom az, és szerintem a magyar történelmi tapasztalat és a magyar észjárás is azt mondja, hogy nem oldalt kell választani, hanem álláspontot kell választani. Meg kell határozni, hogy mi a magyar érdek, amely megfelel a magyar érdekeknek, és egyben erkölcsileg is helyes, és ezt kell képviselni.

A miniszterelnök bejegyzésében a tegnap adott rádióinterjújából tette közzé ezt a részletet, a teljes beszélgetést itt tudja meghallgatni:

Nekünk van ilyen álláspontunk, ezt úgy hívják, hogy a béke. Mi nem egyik vagy másik háborúzó fél oldalán állunk, mi a béke oldalán állunk. Minden lépés, amit teszek, és amit a magyar kormány tesz, azt a célt szolgálja, hogy minél hamarabb legyen azonnali tűzszünet, és minél hamarabb kezdődjenek meg a béketárgyalások."

