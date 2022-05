133 igen szavazattal, 27 nem ellenében, tartózkodás nélkül Orbán Viktort Magyarország miniszterelnökének megválasztották

– jelentette be a ma délutáni titkos szavazás után Kövér László házelnök.

Az eseményt a HírTV élőben közvetítette

Orbán Viktor: Magyarország a józanság és a szabadság utolsó őrhelye

Orbán Viktor elmondta, rengeteg barátot szereztek, és sokan úgy érzik Magyarország a józanság és a szabadság utolsó őrhelye. Reményt akarunk adni másoknak is - tette hozzá. Mi vagyunk Európa jövője, érezzük a feleősség súlyát - zárta a kormányfő.

Ezért figyel Magyarországra a világ

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a Kárpát-medence arra van rendelve, hogy a világ legjobb helye legyen. Ez közös érdeke minden itt élő népnek - tette hozzá. A magyarok a szomszéd népek barátai, és hiszünk a kárpát-medencei népek közös jövőjében - mondta a kormányfő. Orbán Viktor szerint mindenhol az országban olyan fiatalok vannak, akik ismét nagyá teszik Magyarországot. Fontos, hogy egy nemzet tudja a helyét a világan - tette hozzá.

Ma azért irányul ránk a figyelem, mert mi váltunk a nyugati világ utolsó keresztény-konzervatív bástyájává.

Brüsszel ma kizárólagosságra törekszik, a politikát, az országvezetést csak egyféleképpen lehet szerintük elképzelni - tette hozzá.

Ugocsa non coronat.

Orbán Viktor: most azt akarjuk bebizonyítani, hogy a hazáért élni is lehet

Orbán Viktor elmondta, hogy a kormánygépezetet alkatrészeire kellett szétszednie, és újra összeszerelni. A magyarok évszázadokon keresztül hozzászoktak, hoy szépen haljanak meg.

Most azt akarjuk bebizonyítani, hogy a hazáért élni is lehet.

Olyan ország kell, amely büszke az értékeire, és büszke nyelvére, magaskulturájára, élvonalbeli tudományára, és világverő sporteredményeire. A most megalakuló kormány egy ilyen országért dolgozik - tette hozzá.

„Vállalom, hogy Magyarország előre fog menni, és nem hátra”

Magyarországot nem fenyegeti élelmiszerhiány - mondta akormányfő. Az alacsony adók, a fizikai biztnság, a fejlett infrastruktúra, és a politikai stabilitás lesz a legfontosabb a beruházások szempontjából - tette hozzá. A most megalakítandó kormány vállalalása, hogy a válság ellenére is megőrízzük legfontosabb eredményeinket.

Vállalom, hogy Magyarország előre fog menni, és nem hátra.

Megvédjük a rezsicsökkentést, a nyugdíjak értéket, a teljes foglalkoztatottságot - tette hozzá. Az inflációt megfékezzük és megszelídítjuk. Óvatos árszabályozó intézkedések jönnek, az eredmények már szeptemberre láthatóak lesznek - mondta a kormányfő. Ennek megfelelően alakult át a kormányzati rendszer.

Orbán Viktor: két lábon állunk

A háború újabb sokkot jelentett a világgazdaság számára. A Belgrád-Budapest vasútvonal jó eséllyel kiváltja a lerombolt ukrajnai útvonalakat. A kiépített déli gázvezeték képes kiváltani az ukrajnai vezetékeket - mondta a kormányfő. Az új paksi blokkok építése és a napenergia beruházások kulcsfontosságúak lesznek. A legmodernebb beruházások a Táol-Keletről érkeznek, míg termékeink háromnegyedét Nyugaton adjuk el. Két lábon állunk - tette hozzá. A világ legnagyobb akkumulátorkapacitásai itthon épülnek ki, a harmadikak lehetünk exportban.

A nagy előretörés évtizede

Csak egy nemzeti alapokon álló sikeres gazdaságpolitika lehet az alapja az ország jövőjének és adhat sikeres választ a kihívásokra - mondta Orbán Viktor. 2010-2020 a nagy előretörés évtizede volt, így Görögországot és Portugáliát sikerült fejlettségben megelőznünk - tette hozzá. Az előző évtized sem volt könnyű, mert több válság is volt. Sokmindent láttunk, de olyat nem, hogy a világgazdaság egymás után fenekestül felforduljon - mondta Orbán.

A járvány miatt 114 millió ember maradt állás nélkül, de a járvány enyhülésével éles verseny indult az országok között. Magyarország ebben a versenyben a győztesek közé került, 1886 milliárd forintnyi beruházás indult meg az országban tavaly. Az utóbbiak adnak teményt arra, hogy az elkövetkező európai válságot is jól kezeljük.

Ez ad lehetőséget a független Magyarországra

Brüsszel nap mint nap visszaél a hatalmával, és olyan dolgokat akar ránk erőlteni, amiket mi nem akarunk - mondta a kormányfő. Brüsszel a toleranciaajánlatainkat visszautasította, és nem fogadunk el olyan intézkedéseket, amik tönkretennék a magyar családokat.

Akkor mit keresünk az EU-ban? A válasz, hogy az álmainkat keressük az unióban, keressük az emberek méltóságát, védelmező Európát, nem azért vagyunk az unió tagjai, mert olyan amilyen, hanem mert tudjuk, milyet szeretnénk.Csak egy ilyen Európa ad lehetőséget egy szabad és független Magyarország számára - tette hozzá.

Kulturális elidegenedés

Félretesszük azt a tényt, hogy milyen sérelmek érték a kárpátaljai magyarokat, valamint, hogy az ukrán elnök beavatkozott a magyar kampányba és az ellenzéket támogatta - mondta Orbán Viktor. Magyarország az EU tagja, és érdekünk, hogy előttünk lévő évtizedben is az maradjon.

Brüsszel a tagállamok szuverneitásának a visszaszorítására törekszik, és az Európai Egyesült Államokat akarja felépíteni. Nő a kulturális elidegenedés Európa nyugati és keleti része között.

Orbán Viktor szerint a magyarok számára fontos, hogy fenntartsa az ezer éves magyar létezés minőségét. Ez számunkra megelőz minden szoros integrációról szóló zavaros beszédet - mondta a kormányfő.

Orbán Viktor: Ebben a háborúban Ukrajna a megtámadott, és Oroszország a támadó

A NATO biztos támasz, de nem fogja helyettünk megvédeni Magyarországot - mondta Orbán Viktor. Ha egy ország hadserege gyenge, és népe nem akarja mevédeni magát, akkor azt az országot fogják először megvédeni - tette hozzá. A magyar honvédséget megerősíteni, és valódi hadsereggé tenni a legsürgetőbb feladat.

Ebben a háborúban Ukrajna a megtámadott, és Oroszország a támadó.

„A háború hosszú ideig folytatódni fog”

82. napja tart az orosz-ukrán háború, ennek a háborúnak nem lett volna szabad elkezdődnie - mondta a kormányfő.

Európának most semmilyen eszköze nincs a konflitkus kezelésére, és így erő híján a kontinens vezetői meg vannak győződve arról, hogy a szankciókkal térdre lehet kényszeríteni Oroszországot -tette hozzá. Nem jut eszembe olyan kontinentális zárlat, ami eredménye volt, csak olyan bukott bele, aki kitalálta azt - mondta.

Addig nem akadályozzuk meg a szankciókat, amíg nem veszélyeztetik az ország energiabiztonságát.

A mi politikai közösségünk létkérdésnek tartja, hogy Magyarország a NATO tagja legyen, a NATO védelmi szövetség, és nem szabad engedni a kísértésnek, hogy tagállami területén kívül hajtson végre katonai akciókat - mondta a kormányfő. A NATO nem az antant. A kormányfő közölte, az oroszok a háborút sorozás nélküli akciónak minősítették, míg az amerikaiak Ukrajna korlátlan felfegyverzése mellett döntöttek. Ez a legrosszabb kombináció, így a háború hosszú ideig folytatódni fog - tette hozzá. Ebből a háborúból ki kell maradnunk, és meg kell védenünk az ország békéjét és biztonságát - mondta.

Nem lesz könnyű, mert óriási nemzetközi nyomás nehezedik ránk.

Orbán Viktor: Folytatjuk a nemzetegyesítő munkánkat

A magyarokat kemény fából faragták, és ellenállunk a támadásoknak. Orbán Viktor különösen számít a történelmi egyházak híveire a következő években.

Biztosítani fogjuk az evanélium hirdetéséhez szükséges feltételeket. Látjuk az egyházi intézmények iránti növekvő igényt, és ezeknek a segítése fontos lesz.

Orbán közölte, látja az újjéledő nemzeti összetoartozás fizikai és szellemi nyomait. Mindez erősíti az anyaországot és az egyetemes magyarságot. Folytatjuk a nemzetegyesítő munkánkat - mondta Orbán.

Nyugati öngyilkossági hullámok

Az előttünk álló háborús évtized képéhez hozzátartoznak a nyugati világ öngyilkossági hullámai is. Ilyen a nagy európai lakosságcsere programja, amelynek lényege, hogy migránsokkal pótolnák a hiányzó keresztény gyerekeket. Ilyen kísérlet a genderőrület, és a liberális Európa programja. Orbán szerint az utóbb túllép a keresztény Európán, és a közösséget a családjából és hazájából kimetszett egyénben látja. Ebben a helyzetben kell kitűzni az útvonalat Magyarország számára - mondta a kormányfő.

Orbán Viktor: ez az évtized a veszélyek, a bizonytalanság és a háborúk kora lesz

Orbán Viktor szerint a miniszterelnök elsőrendű felelőssége, hogy elgondolja, milyen idők várnak ránk, és felkészítse erre a magyarokat. Egyedül sohasem lehetsze elég okos - tette hozzá.

Szerencsére Magyarország soha nem volt híján kiváló koponyáknak, és én is számítok rájuk.

Orbán szerint ami 2020 óta kibontakozóban van az egy irányba mutat: Európa és a nyugati ember a veszélyek korába léptünk. Ez az évtized a veszélyek, a bizonytalanság és a háborúk kora lesz - tette hozzá.

A háború és a szankciós politika energiaválságot idézett elő, valamint az amerikai kamatemelések elhozták az infláció korát.Mindez pedig elhozza a gazdasági visszaesés korát - tette hozzá. Kiújulhatnak fenyegető járványok, a visszaesés mélyülhet, és felerősödhet a migráció - mondta a kormányfő.

Ez a 2022-es parlamenti választás történelmi leckéje

A magyarok kifinomult veszélyérzékkel és történelmi tapasztalattal rendelkeznek, a magyarok megtanulták, hogy veszély idején a belharc súlyos következményekkel, így országvesztéssel járhat - mondta Orbán.

Most a baj idején az összefogás korparancs.Aki kihúzza magát alóla az veszélyt hoz a nemzetre, és a hazára - tette hozzá. Az összefogás nem jön létre magától, a konszenzust nem megkeresni, hanem meg kell teremteni - mondta a kormányfő. A politikában ehhez hazaszeretet és jó indulat kell.

Számomra ez a 2022-es parlamenti választás történelmi leckéje.

"Brüsszel és Soros György is a bukásunkra játszott"

A magyar demokrácia 32 éves történetében egyetlen pártra nem szavaztak annyian, mint a Fidesz-KDNP listájára és jelöltjeire. 12 év kormányzás után megkaptuk a szavazatok többségét, és azon leszek, hogy megszolgáljam a bizalmat - mondta Orbán Viktor.

Akkor kaptuk a legnagyobb bizalmat, amikor összeállt ellenünk a nemzetközi baloldal és a média világa, Brüsszel és Soros György is a bukásunkra játszott. Nincs semmi pezsdítőbb annál, mint amikor rálőnnek az emberre, és nem találják el.

Ilyen győzelmi sorozat példátlan a nyugati világban is - tette hozzá. Kötelező a dolgok mélyebb értelmét keresni.

Orbán Viktor: A felhatalmazás a magyar emberektől jött

Orbán Viktor ötödszörre megválasztott kormányfő a beszéde elején közölte, köszöni képviselőtársainak a támogatást, és a választók bizalmát.

Nem felejtem el, hogy a felhatalmazás a magyar emberektől jött.

Megdolgoztunk a választók bizalmáért - tette hozzá. A választási harcban se magamat, se másokat nem kíméltünk - mondta. Külön köszönönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a választáson. Ellenfeleink gondoskodtak róla, hogy a választás soha nem látott ellenőrzés mellett történjen, és kiderült, hogy Magyarországon nem történhetnek választási visszaélések. Köszönetet mondott az ellenzéki aktivistáknak, akik részt vettek a választási megfigyelésben - mondta.

Himnusz az eskütétel után

Az ünnepélyes eskütétel után a képviselők és a meghívott vendégek közösen elénekelték a Himnuszt.

Ünnepélyes eskütétel

Orbán Viktor ünnepélyesen esküt tett a történelmi zászlók, és a képviselők előtt.

Orbán Viktor ötödszörre kormányfő

Orbán Viktort az Országgyűlés 133 igen, 27 nem ellenében választotta kormányfővé.

Neves vendégek

Novák Katalin államfő, Schmitt Pál, Áder János volt államfő is elment a parlament ülésére. Ott van Boross Péter, volt kományfő és Szili Katalin volt házelnök is.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök leteszi esküjét az Országgyűlés ülésén 2022. május 16-án (MTI/Koszticsák Szilárd)