A Narratíva című műsorban sajnálatát fejezte ki a baloldal volt miniszterelnök-jelöltje, hogy nem sikerült leváltani az ellenzéket. Márki-Zay Péter hozzátette, hogy most is látszik, hogy az ellenzék azon dolgozik, hogy szétverje az ellenzéket. Márki-Zay hozzátette, jogosan aggasztja a választókat, hogy ha most így egymásnak esnek a pártok, hogyan tudtak volna egyáltalán kormányozni.

A politikus szerint most nem az „összefogás”, hanem egy hiteles alternatíva felmutatása a fontos.

Hódmezővásárhely polgármestere szerint a jelenlegi rendszer külső erő hatására fog összeomlani, és nem a parlamenti politizálás miatt. Márki-Zay Péter pártalapításra készül, elmondása szerint erre azért van szükség, mert többek között Gyurcsány Ferenc félretaszította a Mindenki Magyarországa Mozgalmat, mert nem voltak párt.

– Kész Zoltán kérésére május végére elszámolunk a kampánypénzekkel

– jelentette ki a volt miniszterelnök-jelölt, aki azt is elárulta, hogy nagyjából három milliárd forintból kampányoltak. Hozzátette, hogy adományokból csaknem kettő milliárd forint jöhetett össze, ennek részeként mikroadományokból pedig 400 millió forint. A politikus leszögezte, hogy ugyan nem tudják még pontosan mekkora összeg maradt meg, de a fennmaradó részt nem áll módukban visszafizetni sem az adományozóknak, sem pedig a pártoknak nem juttat belőle. Ugyanakkor pártot sem ebből fog alakítani. Kész Zoltán, Márki-Zay bizalmi embere állt a nyilvánosság elé azzal, hogy szeretné, ha Márki-Zay elszámolna a kampánypénzekkel. A volt miniszterelnök-jelölt szerint Kész Zoltán üzleti kérdésként tekintett a kormányváltásra, és azt is el tudja képzelni, hogy valamilyen pozíciót szeretett volna kapni.

Borítókép: Márki-Zay Péter / Magyar Nemzet / Havran Zoltán