Cikkünk frissül!

Az Egyesült Államok rakétavetőket küld Ukrajnába

Ukrán tisztviselők sürgős kérésére az Egyesült Államok fejlett, nagy hatótávolságú rakétarendszerek küldésére készül Ukrajnába. Az ukrán elnök és külügyminisztere is napok óta arról beszélt, hogy Ukrajnának nagy hatótávolságú rakéta sorozatvetőkre (MLRS) van szüksége, amivel ellensúlyozni tudnák az orosz túlerőt a nehézfegyverzet terén. Zelenszkij elnök legutóbbi beszédében a fegyvereket „az agresszió megállításához valóban szükséges rendszerekként" is említette.

Egy Uragan 9K57 típusú rakéta-sorozatvető (MLRS) lő Harkov irányába az orosz invázió részeként Forrás: AFP/SPUTNIK/RIA NOVOSTI

Új katonai parancsnokságot hoz létre Fehéroroszország

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök, aki Putyin közeli szövetségese, elrendelte egy új katonai parancsnokság létrehozását az Ukrajnával határos ország déli részén. A fehérorosz fegyveres erők korábban azt mondták, hogy különleges műveleti csapatokat telepítenek három területen az ukrajnai déli határ közelében. Lukasenka az orosz gyártmányú rakétáknak az ország védelmének fokozásában betöltött szerepéről is beszélt.

Az Azovi-tenger örökre elveszett

Georgij Muradov, az oroszok által kinevezett krími kormány miniszterelnök-helyettese kijelentette, hogy az Azovi-tenger „örökre elveszett Ukrajna számára". A Ria orosz hírügynökség idézett egy oroszok által kinevezett tisztviselőt is a megszállt Zaporizzsja régióban, aki azt mondta, hogy Zaporizzsja és Herszon régiót soha nem adják vissza Kijev irányítása alá.

Kreml: Nem blokkoljuk az ukrán gabonaexportot

A Kreml visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint Oroszország blokkolta az Ukrajnából induló gabonaexportot, és a nyugatot hibáztatja, amiért ilyen helyzetet hoztak létre Oroszországgal szembeni szankciók bevezetésével. Liz Truss, az Egyesült Királyság külügyminisztere azzal vádolta Vlagyimir Putyint, hogy az ukrán gabonaexport orosz blokádja révén „fegyverként használja" az éhezést. Egy magas rangú török tisztviselő azt mondta, Ankara tárgyalásokat folytat Oroszországgal és Ukrajnával a Boszporuszon átvezető közlekedési folyosó megnyitásáról.

Luhanszk alig 5%-a maradt ukrán kézen

A luhanszki régió kormányzója, Szerhij Haidáj azt mondta, hogy a területek már csak 5%-a maradt ukrán kézen – az alig több mint egy héttel ezelőtti 10%-hoz képest –, és az ukrán erők egyes területeken visszavonulnak.

„Az orosz hadsereg minden erejét bevetette Luhanszk térségének elfoglalására" – mondta a Telegram egyik videójában. „Rendkívül heves harcok dúlnak Szeverodonyeck külvárosában. Egyszerűen tönkreteszik a várost, minden nap ágyúzzák, szünet nélkül" – mondta a kormányzó.

Az invázió lakatlanná teszi a donbászi régiót

A donbászi megszállók jelenlegi offenzívája lakatlanná teheti a régiót. Popasznát, Bakhmutot, Limant, Liszicsanszkot és Szeverodonyecket hamuvá akarják égetni, ahogy történt Volnovakta és Mariupol esetében – mondta éjszakai videóüzenetében az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij szerint az orosz határhoz közelebb eső városokban és közösségekben, Donyeckben és Luhanszkban mindenkit összegyűjtenek, hogy betöltsék a megszálló kontingensben elesettek és sebesültek helyét.

– Mindez, beleértve állampolgáraink deportálását és a civilek tömeges meggyilkolását, az Oroszország által követett nyilvánvaló népirtás-politika része – fogalmazott Volodimir Zelenszkij.

Az ukrán elnök beszámolt Harkov csütörtöki ágyúzásáról, ahol 9 civil halt meg és 19 megsebesült. A halottak között van egy 5 hónapos csecsemő és az édesapja is, az édesanya pedig súlyos sebesülést szenvedett. A sebesültek között van egy kilencéves kislány is. Ismét rakétacsapások érték a Szumi régiót és Donbászt is, és jelentősen megerősödött az orosz tüzérség aktivitása Zaporizzsja térségében.

Borítókép: A kelet-ukrajnai háború áldozatainak emlékfala Kijevben 2022. május 23-án / MTI / AP / Natacha Pisarenko