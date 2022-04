A 2019-es önkormányzati választáson még 6 megyeszékhelyet szerzett meg az ellenzék, a nemrég lezajlott országgyűlési választáson azonban már csak feleannyi, összesen 3 nagyvárosban, Budapesten, Szegeden és Pécsett nyert a baloldal. Ráadásul utóbbi két megyeszékhelyen is csak a két körzet egyikét. A kétharmados kormánypárti többség egyik legnagyobb győzelme, hogy azt a Miskolcot is visszaszerezte, ahol 2019-ben még a baloldali jelölt, Veres Pál a szavazatok 55 százalékával ülhetett a polgármesteri székbe – olvasható az Origo cikkében.

3 évvel ezelőtt még egyértelműen a baloldali szimpatizánsok voltak többségben a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Miskolcon, amikor mintegy 55 százalékos szavazataránnyal a baloldali összefogás színeiben indult Veres Pál lett a polgármester. Április 3-án azonban a legtöbb szavazatot mindkét miskolci székhelyű választókerületben a kormánypártok jelöltje, Csöbör Katalin és Kiss János kapta meg.

A győzelmek jelentősek voltak, különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy Csöbör Katalin 9,5 százalékos kezdeti hátrányát mintegy 5 százalékos előnyre fordította. Kiss János pedig úgy nyerte meg szoros versenyben Borsod 2-es választókerületét, hogy az ellenzék még a választást megelőző napon is 12 százalékos előnyről beszélt. Csöbör Katalin a választási győzelem után felidézte, hogy ellenfele, a jobbikos Szilágyi Szabolcs néhány éve még Gyurcsány Ferencet szidta, most viszont már a feleségével, Dobrev Klárával kampányolt. Szilágyi az avasi városrész önkormányzati képviselője 8 éve, de a fideszes politikus még ott is több szavazatot szerzett nála. A kormánypárti politikus mostani eredménye mintegy 7 százalékkal magasabb a 2018-asnál, amikor a baloldali összefogás arcát, Jakab Péter verte meg szoros küzdelemben.

Kiss János „újonc” képviselő, most első alkalommal lesz tagja az Országgyűlésnek. A boon.hu-nak elismerte: nem az övék volt a legesélyesebb körzet, tudták, hogy elég egyetlen hiba és elveszíthetik a választást.

Nekünk valóban előre kellett menni, nem hátra

– mondta a kormánypártok politikusa.

Ebben a körzetben az ellenzék nagyon bízott az átjelentkezőkben és a határon túli szavazatokban, de végül meg kellett barátkozniuk a kormánypárti győzelemmel.

Győzelem erős baloldali gyűlöletkampány ellen

A kampány során az ellenfél nem feltétlenül alkalmazott tiszta eszközöket. Például a kormánypárti jelöltek mintegy 200 választási plakátját rongálták meg ismeretlenek egyetlen éjszaka alatt, de hasonló akcióra már korábban is sor került.

Miskolcon önkormányzati szinten is megrendült a baloldali összefogás, Veres Pár polgármester elveszítette közgyűlési többségét, a miskolci baloldal több tagja is kihátrált mögüle. A Fidesz vonatkozó közleményében azt írja, hogy a baloldali összefogás a választások után Miskolcon is meghasadt.

Borítókép: MTI / Vajda János