A kormányfő közölte: ami most fontos az ország szempontjából, az az ország jövője, "az pedig a háború és béke kérdésén múlik, meg kell akadályoznunk, hogy belesodródjunk ebbe a háborúba". Ez nem a mi háborúnk, és ha azt akarjuk, hogy az ország épüljön, akkor békére van szükségünk - jelentette ki az ukrajnai háború kapcsán.



Orbán Viktor azt kívánta minden hallgatóknak, hogy "érezze át a helyzet komolyságát, lássa a háború borzalmait, szörnyűségeit, Magyarországot fenyegető következményeit", és álljunk ki a hazánkért, védjük meg Magyarországot, és szavazzunk a békére.



Kifejtette: "megértéssel kell fogadnunk az ukrán elnök erőfeszítéseit, hiszen bajban van a hazája", és ő azt reméli, hogy úgy tud kikerülni ebből a szorult helyzetből, hogyha másokat is belevon a háborúba. "Ő végül is az ukrán érdekeket nézi és a saját hazáján próbál segíteni, nincs is vele vitám" - fogalmazott.



Hangsúlyozta:

a vita a magyar baloldallal van, amelyik "szót akar fogadni az ukrán elnöknek".



Kijelentette: ez a háború nem a mi háborúnk, itt mi nem nyerhetünk, de mindent elveszíthetünk, "a gazdaság működése vagy nem működése itt a kérdés". Elítéljük az orosz támadást, de nem tudunk úgy segíteni az ukránoknak, hogy közben tönkre tesszük saját magunkat - tette hozzá.



A miniszterelnöki interjút itt nézheti meg:

A kormányfő arról beszélt, hogy vannak országok, amelyeknek úgy alakult a történelme, hogy nem rendelkeznek olyan befogadó és szállító kapacitásokkal, amelyek lehetővé tennék, hogy ne Oroszországból hozzanak olajat meg gázt.

"Nem arról van szó, hogy majd fölvesszük a pulóvert este és egy kicsit lejjebb csavarjuk a fűtést" vagy néhány forinttal többet fizetünk a gázért, hanem arról, hogy ha Oroszországból nem jön energiaforrás, akkor nincs energia Magyarországon

- mutatott rá.



Közölte: a gazdaság működése vagy nem működése a kérdés, a magyar gazdaság nem működhet ilyen energiaforrások nélkül. "Nekünk nem éri meg", hogy ha van olcsó orosz energia, "akkor ezt kapcsoljuk le, és akkor legyen helyette drága amerikai" - fogalmazott, képtelen javaslatnak nevezve ezt.

A beszélgetést itt meghallgathatja:

Azt mondta,

Magyarország ki fog tartani az álláspontja mellett, a probléma a baloldallal van, amely "megkötötte a maga megállapodását" már a háttérben. Ha a baloldal nyerne a választáson, megindulnának a fegyverszállítmányok Ukrajnába és elzárnák az Oroszországból érkező olajat és gázt, amivel tönkre tennék Magyarországot

- mondta. Hozzátette: "ez kockázatos, ez veszélyes, a baloldal a tűzzel játszik".



Kitért arra: egy jelentős és mély európai gazdasági válság előtt állunk, és a baj gyökerei mélyebbre nyúlnak, mint az orosz-ukrán háború. Van egy általános versenyképességi problémája az európai gazdaságnak, ráadásul egy technológiai átállással próbálkozik, már a háborútól függetlenül is ki akarta kapcsolni a gazdasági rendszeréből a fosszilis energiaforrásokat - emlékeztetett.



Azt mondta, "az energiaárak nem maguktól mennek fölfelé", az egy brüsszeli bürokraták által meghozott döntés következménye, és ehhez jött még a háború. A következő kormánynak fontos kihívást jelent, hogy az európai magas energiaárakból származó gazdasági válság hatását Magyarország irányába tompítsa - magyarázta.



Megjegyezte: válságban a baloldal megszorításokra gondol, a nemzeti ugyanakkor a gazdasági növekedést, az adócsökkentést előtérbe helyező gyógyszert alkalmaz ilyenkor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió stúdiójában