Egy nappal azután, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy megindul Magyarországgal szemben a jogállamisági mechanizmus, az Európai Parlament (EP) szerda délután a hazánkkal szembeni, hetes cikkely szerinti, úgynevezett jogállamisági eljárás állását vitatta meg – írja a Magyar Nemzet.

Két, egymástól különböző jogállamisági eszközről van szó: a kondicionalitás-rendelet értelmében kifejezetten az unió pénzügyi érdekeinek a védelmére nyílik lehetőség a jogállamisági normák alapján, míg a hetes cikkely szerinti, tágabb hatályú és hosszas eljárás vége adott tagállam szavazati jogának a felfüggesztése lehet.

Utóbbira nem volt még példa, s maguk az uniós diplomaták is rendre kétségbe vonják, hogy elvezethet-e idáig a folyamat. Ismert, a hetes cikkelyes eljárás elindításáráról hazánk esetében az uniós parlament (EP) 2018-ban, a Sargentini-jelentés alapján döntött.

A mai EP-vitán a lengyel eljárást is górcső alá vették: Varsóval szemben az Európai Bizottság 2017 végén élesítette a hetes cikkelyt.

Clément Beaune, a francia külügyminisztérium európai ügyekben illetékes államtitkára a francia EU-elnökség nevében ismertette Strasbourgban, hogy mind Lengyelország, mind pedig Magyarország esetében eltökéltek az eljárások folytatása iránt.

Bejelentette, hogy a magyar kormány következő meghallgatása az eljárás égisze alatt május 30-án lesz.

Korábban írtunk róla, hogy a magyarországi választások közelsége miatt az EU-elnökség márciusban nem tűzte napirendre a magyar fájlt, az nehogy a választási folyamatba való beavatkozásnak minősüljön. Beaune az ukrán háború szörnyűségeivel szemléltette, hogy mennyire fontos, hogy az országok ragaszkodjanak a jogállamisághoz, így azokhoz a normákhoz és szabályokhoz, amelyek betartására kötelezettséget vállaltak.

Vera Jourová, az Európai Bizottság alelnöke kifejezetten Magyarországról szólva elismételte, hogy a bizottságnak több területen is problémája akad a jogállamiság helyzetével. Beszélt arról is, hogy júliusban jön a jogállamisági jelentések harmadik fordulója, amely újítást is tartalmaz majd, a tagállamok ugyanis immár ajánlásokat is kapnak az Európai Bizottságtól. Elmondása szerint ezek az igazságszolgáltatás, a médiaszabadság, a fékek és egyensúlyok, s a korrupció elleni küzdelem területén segítik majd teljesíteni a tagállamokat. Mindkét politikus üdvözölte, hogy Ursula von der Leyen kedden bejelentette a kondicionalitási mechanizmus élesítését, s döntött a Magyarországgal szembeni, újabb eljárás megindításáról.