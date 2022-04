Keresi a baloldal a választ a választási kudarcra. Többen házon belül egymásra mutogatnak, és arról beszélnek, hogy a kormányhoz közel álló „propaganda” miatt veszítettek. Kevesen említették azonban azt a megkérdőjelezhetetlen igazságot, miszerint a baloldal nem ismerte fel a magyar emberek, a saját országuk lakosságának az igényeit. Ez nemcsak ellenzékben, de a 2010 előtti balliberális kormányzás idején is így volt, mert sem akkor, sem most nem vették figyelembe a nemzet érdekeit. Nem a választóknak akartak megfelelni, hanem külföldi jó pontokért hajtottak. Ez igaz volt a gazdaságpolitikájukra is - írja a Magyar Nemzet.

A 2010 előtti időszakban rendre külföldi vállalatok nyerték el a legfontosabb beruházásokat. Nemegyszer fordult elő, hogy ezek a cégek végül nem fizették ki a magyarországi alvállalkozóikat. Tüntetések, tragédiák kísérték nem egy esetben ezt a gyakorlatot, a hazai vállalkozók azt érezték, hogy az állam nem védi meg őket.

Az állam nem segíttette meg a devizahitelesek tömegét sem 2010 előtt, a bankok egyoldalúan az adósokra hárítottak minden felelősséget. Ezen a téren is az Orbán-kormány tett rendet, a devizahiteles ámokfutásnak több lépcsőben, majd végül a forintosítással vetettek véget.

A baloldal szintén a külföldi cégeknek, nem egy esetben más országok állami vállalatainak árusította ki a hazai közműszektort. Ráadásul úgy, hogy a kormány garantálta az üzlet nyereségességét. Ezt a magyar emberek kárára tették meg.

Hortay Olivér, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. üzletágvezetője a Magyar Nemzetnek korábban azt mondta, hogy 2002 és 2010 között az ország vezetői kritika nélkül, egy az egyben átvették az unió szabályozási javaslatait. Ezzel belesimultunk a mai napig tartó liberalizációs törekvésekbe, az Európai Bizottság ugyanis közös energiapiac felépítésén dolgozik, amelyet energiauniónak neveznek. Ehhez egységes szabályozás szükséges, amelyet az unió a piacra bízna. Ezt a megoldást választotta a balliberális kormány, így 2008-tól végleg lemondott a hatósági árszabályozásról. Ennek következtében emelkedett folyamatosan az energia ára. A liberalizációt követően a multinacionális energiavállalatok az árak meghatározásán keresztül képessé váltak piaci erejük érvényesítésére.

A 2008-as válság hatására az árak jelentősen növekedtek, amelyet ezek a külföldi cégek azonnal áthárítottak a lakosságra.

A külföldi vállalatok rekordmagas profitot realizáltak. A szakértő arról is beszélt, hogy a torz piaci helyzet következményeként egészen 2012-ig hazánkban volt vásárlóerő-paritáson a legmagasabb a háztartási energia ára az Európai Unióban. A piaci árak az elmúlt időszakban nagyon elszaladtak. Ha csak a gázárakat nézzük, akkor például Németországban egy négyfős háztartás mintegy 102 százalékos áremelkedéssel, akár évi 772 ezer forintnak megfelelő kiadással nézhet szembe. Magyarországon a rezsicsökkentés politikájának köszönhetően ennek töredéke az ár.

Ki lehet mondani, hogy a balliberális kormányok 2010 előtt elherdálták a nemzeti tulajdont. Mintegy 190 céget privatizáltak a nemzeti vagyonból, miközben ebből csupán 756 milliárd forint folyt be a költségvetésbe. Úgy, hogy hatalmas maradt az államháztartás hiánya.A balliberális kormányzás alatt egyetlenegy olyan év sem volt, amikor a GDP-arányos adósságállomány csökkent. Mindennek a magyar lakosság itta meg a levét.

Az Orbán-kormány 2010 után fordította vissza a rossz irányba tartó folyamatokat és erősítette meg az ország szuverenitását. Ez a magyar emberek érdekét szolgálta, ami zsinórban negyedszerre mutatkozott meg a választások eredményében.

