Civileknek otthont adó mecsetet bombáztak Mariupolban

Nyolcvan civilnek, köztük törököknek menedéket nyújtó mecsetet bombázott az orosz légierő az ostrom alatt álló délkelet-ukrajnai Mariupolban, ahol több ezer civil rekedt - közölte szombaton az ukrán külügyminisztérium. A közlemény esetleges áldozatokról nem számolt be.



Ukrajna ankarai nagykövetsége korábban arról adott hírt, hogy a Mariupolban rekedt civilek között 86 török állampolgár, köztük 34 gyermek is van.



Az Orvosok határok nélkül (MSF) nevű nem kormányzati szervezet szerint a stratégiai fontosságú város pusztító ostrom alatt áll. A pincékben meghúzódó lakosok víz, gáz, áram és kommunikáció nélkül maradtak. A városban élelem után kutató kétségbeesett embereket lehet látni - közölte az MSF.

Fehéroroszország megszólalt az orosz invázióhoz való csatlakozásról

Ukrajna péntek este közölte, attól tartanak, hogy Fehéroroszország órákon belül csatlakozik Oroszország inváziójához.



Mint közölték, az orosz repülőgépek szándékosan egy fehérorosz falut vettek célba az ukrán légtérből, azért, hogy ürügyet adjanak arra, hogy a fehéroroszok is belépjenek a háborúba.



Viktor Gulevics, a fehérorosz fegyveres erők vezérkari főnöke azonban azt mondta, az ország nem tervez csatlakozni az orosz invázióhoz.

Azonban öt zászlóalj taktikai csoportot a határhoz küldenek, de csak azért, hogy leváltsák az ott állomásozó erőket – írja a Sky News.

„Ki szeretném hangsúlyozni, hogy a csapatok áthelyezése semmilyen módon nem kapcsolódik semmiféle előkészülethez, különösen nem az Ukrajna területén folyó harcokban való részvételhez" – mondta.

Lebombázták Ukrajna jellegzetes szállodáját Csernyihivben

Az orosz haderők lerombolták a város nevezetességének számító Ukraine Hotelt.

🛑 In Chernihiv, the occupiers bombed the Hotel “#Ukraine,” one of the city's hallmarks.

Where did you see the "military infrastructure"? pic.twitter.com/Uhdhyj4oqD — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 12, 2022

A Dnyeszteren túli területen élelmiszer-értékesítési korlátozásokat vezettek be

A moldovai szakadár "Dnyeszter Menti Köztársaság" hatóságai a szomszédos Ukrajnában kialakult válság nyomán megnőtt kereslet miatt szombaton ideiglenes korlátozásokat vezettek be bizonyos élelmiszerfajták értékesítésére.



A városokban hirdetmények jelentek meg az üzletek bejáratain arról, hogy gabonaféléket, lisztet, napraforgóolajat, cukrot és sót árulnak kis mennyiségben.



Bár a világ országai által el nem ismert "köztársaság" kormánya biztosítékokat adott arra vonatkozóan, hogy a hazai és importált élelmiszerek több mint elegendőek, az elmúlt napokban egyes településeken megnőtt a kereslet. A médiajelentések miatt a megrémült emberek felvásároltak minden élelmiszert, amelynek fő beszállítója Ukrajna.



Hasonló kép volt megfigyelhető Moldovában is, ahol a szomszédos ország válsága miatt az emberek szintén elkezdtek alapvető szükségleti cikkeket, valamint benzint és gázolajat vásárolni, amelyek ára meredeken emelkedett.



A moldovai gazdasági minisztérium arra szólította fel a lakosságot, hogy ne vásároljon sót, amely eltűnt a polcokról. A vásárlókat egyben biztosították arról, hogy nem lehet gond a termék hazai kínálatával, mivel nemcsak Ukrajna, hanem más országok is szállítanak belőle.



A tárca ugyanakkor elismerte, hogy a mesterséges pánik és a kereslet változásaihoz való lassú alkalmazkodás okozott néhány átmeneti ellátási zavart.

Orosz rakéták csapódtak egy repülőtérre Kijevtől délre

Az ukrán katonai repülőteret érte találat a fővárostól délre fekvő Vaszilkivben szombaton. A város polgármestere azt mondta, a támadás tönkretette a kifutópályát és egy üzemanyagraktárat, valamint robbanásokat okozott egy lőszerraktárban.

Latest Russia-Ukraine news: Russian rockets destroy military airfield in Vasylkiv https://t.co/GcVY2yEkEN via @nypost — Chris 🇺🇸 (@Chris_1791) March 12, 2022

Oroszország készen áll fegyverzetkorlátozási tárgyalások megkezdésére az Egyesült Államokkal

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes azt mondta, Oroszország készen áll a fegyverkorlátozási tárgyalások újraindítására az Egyesült Államokkal.

A RIA hírügynökség szerint az orosz külügyminiszter azt mondta, Moszkva és Washington továbbra is állandó kapcsolatban áll egymással, de a Kreml nem látta annak jelét, hogy az Egyesült Államok kész lenne folytatni a párbeszédet Ukrajnáról.

Azt is mondta, hogy a biztonsági garanciákra vonatkozó javaslatok, amiket Oroszország küldött az Egyesült Államoknak és a NATO-nak még az orosz-ukrán háború kezdete előtt, már nem érvényesek, mivel a helyzet azóta megváltozott.

Kárpátalján is megszólaltak a szirénák szombat reggel

Légiriadót hirdettek Kárpátalján március 12-én szombaton. A megye számos településén jeleztek az applikációk, megszólaltak a szirénák. Nem történt támadás a megyében.

Német külügyminiszter: légi úton szállítanák el a moldovai ukrán menekülteket

Berlin nemzetközi partnerekkel együttműködik egy légihíd létrehozásán a Moldovába érkezett ukrán menekültek elszállítására - jelentette be Annalena Baerbock német külügyminiszter szombaton.



Moldovai kollégájával, Nicu Popescuval Chisinauban folytatott megbeszélése után Baerbock elmondta, hogy a német kormány első lépésként 2500 ukrán menekültet szállítana Moldovából közvetlenül Németországba.



A kezdeményezések között szerepel a Románián keresztül közlekedő buszokkal kialakítandó "zöld folyosó", valamint a közvetlenül a moldovai fővárosból, Chisinauból vagy a szomszédos országokon keresztül induló repülőjáratok.



Az EU 5 millió euró (1,85 milliárd forint) gyorssegélyt nyújtott Moldovának, a német kormány pedig további 3 millió eurót (1,11 milliárd forint) adott - mondta Baerbock.



Ezek a források kiegészítik a fejlesztési minisztérium által erre az évre már előirányzott 37 millió eurós gazdasági támogatást. A német Szövetségi Műszaki Segélyszervezet többek között tábori ágyakat, hálózsákokat, sátrakat, fűtőberendezéseket és élelmiszert szállított.



Popescu szerint Moldova összesen mintegy háromszázezer embert fogadott be Ukrajnából, akik közül több mint százezren még mindig az országban tartózkodnak.

Ukrán tisztviselők szerint Kijev készen áll a harcra

A megfigyelők elképzelhetetlen tragédiára figyelmeztettek.

Légitámadást jelző szirénák és lövöldözések hallatszottak Kijev és más ukrán nagyvárosok felett szombat reggel. Nyugati védelmi tisztviselők szerint az oroszok kezdenek teret hódítani a főváros környékén.

Hangos robbanásokról érkeztek jelentések az ország keleti részén lévő Dnyiproból, valamint Mikolajivból és Kirovohradból is.

Mihajlo Podoljak ukrán elnöki tanácsadó azt mondta, a főváros készen áll a harcra; ostrom alatt álló városnak nevezte Kijevet ellenőrző pontokkal és utánpótlási vonalakkal.

Több mint egy tucatnyi humanitárius folyosót terveznek a civilek kimenekítésére

Több mint egy tucatnyi humanitárius folyosót terveznek szombaton a civilek kimenekítésére a harcok sújtotta ukrajnai városokból - derült ki Kijevből származó információk szerint.

A délkelet-ukrajnai Zaporizzsjából ismét elindult egy konvoj segélyszállítmányokkal és autóbuszokkal az ostromlott Mariupol kikötővárosba - közölte Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes.



Ez már az ötödik kísérlet az Azovi-tengeren fekvő város elérésére. Eddig a megbeszélt humanitárius folyosók kialakítása nem valósult meg, a kudarcért mindkét fél a másikat hibáztatja.



Az oroszbarát szakadárok közölték, hogy péntek reggel óta 217 civilt hoztak biztonságos területre Mariupolból.



Verescsuk arról is beszámolt, hogy több, az ukrán fővárostól, Kijevtől északnyugatra fekvő helyen, köztük Hosztomel, Makariv és Borodjanka településeknél is léteznek folyosók a menekülők számára.



Emellett az ország északkeleti részén, többek között Szumi városából is történtek újabb evakuálási kísérletek.

Az orosz csapatok 25 km-re vannak Kijevtől

Az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma szerint a Kijev felé tartó orosz csapatok jelentős része már 25 km-re van a fővárostól - számolt be róla a BBC. Kitértek arra is, hogy a hadoszlop már elkezdett szétszóródni, többek között azért, hogy körbezárják a várost.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/UIDAtnUZ80



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3eqsm7jHwU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 12, 2022

Így néz ki az egyik megsemmisült iskola Harkovban

Megsemmisült iskolaépület

Forrás: Anadolu Agency/AFP

A megsemmisült iskola játszótere

Forrás: Anadolu Agency/AFP

Lángol egy élelmiszerraktár Kijevben

Az ukrán katasztrófavédelem közleménye szerint kigyulladt egy fagyasztott élelmiszerek tároló raktár Kijevben egy robbanás miatt - írja a BBC. Az épületet hajnalban érte találat.

Áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés.

As a result of shelling by #Russian troops, a frozen food storage warehouse caught fire in the #Brovary district. According to preliminary data, there were no casualties - State Emergencies Service. pic.twitter.com/TzG2mrzuhP — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022

A menekülteket befogadó családokat is támogatják

Nemcsak az Ukrajnából érkező és a Barabáson áthaladó menekülteket segíti, hanem az összes olyan családdal kapcsolatban áll az Ökumenikus Segélyszervezet, akik rövid vagy hosszú távra menekülteket fogadnak be. Őket napi rendszerességgel hidegélelemmel, hetente többször pedig főzéshez szükséges alapanyagokkal látják el.



Az Ökumenikus Segélyszervezet helyben dolgozó önkéntesei és munkatársai folyamatosan mérik föl a határ menti településeket is. Gelénes, Vámosatya, Tiszaszalka és Csaroda falvakban számos olyan befogadó családnál laknak ukrán vagy kárpátaljai magyar menekültek, akiknek élelmiszerre és higiénés eszközökre van szükségük - írja közleményében a szervezet.

Hozzátették, a háború kezdete óta több kamion élelmiszer és higiénés szerekből álló adományt szállított a háború elől menekülő családok ellátása érdekében a határ menti régióba.

Közelednek az orosz csapatok Kijevhez

Az ukrán fővárosból menekülni próbáló autók.

Forrás: Satellite image ©2022 Maxar Technologies/AFP

Az Antonov repülőtéren lebombázták az épületeket

Forrás: Satellite image ©2022 Maxar Technologies/AFP

Közel 4000 menekültet fogadtak a budapesti pályaudvarokon

Forrás: police.hu

A rendőrség legfrissebb közleménye szerint pénteken 3936 ember, köztük 1170 gyerek érkezett Budapestre vonattal.

A legtöbben információt kértek, illetve egyénileg utaztak tovább, vagy rokonokhoz mentek - írják.

Sok ukrán városban légiriadó volt szombat reggel

Számos ukrán városban megszólaltak a légvédelmi szirénák szombaton kora reggel, arra figyelmeztetve a lakosságot, hogy vonuljon biztonságos helyre az esetleges orosz támadás elől - jelentette a helyi média.

Air raid sirens again sounding out in Lviv, western Ukraine pic.twitter.com/AzO4p7AXzP — Deborah Haynes (@haynesdeborah) March 12, 2022

A beszámolók szerint légiriadó volt Kijevben, a nyugati Lvivben (Lemberg), Odesszában, Harkivban és Szumiban is.

Műholdfelvételek alapján az amerikai hírszerzés már előző nap arról számolt be, hogy a Kijev környékére vezényelt orosz erőket átcsoportosították, és szétszóródott a térségben veszteglő, 64 kilométer hosszú katonai konvoj, ami egy készülő támadásra utalhat.



Szumi körzeti irányításának egyik vezetője, Dmitro Sivickij a Telegram közösségi oldalon azt jelezte, hogy a városból szombaton civilek kimenekítését tervezik, több humanitárius folyosón. Az evakuálások az előző napokban felemás sikerrel zajlottak, az orosz és az ukrán fél egymást vádolta azzal, hogy egyes folyosókon akadályozzák a szabad mozgást.

Washington a Kreml szóvivőjének családjára és orosz képviselőkre is szankciókat rótt ki

A Kreml szóvivőjének több családtagját, Viktor Vekszelberg milliárdost és 12 orosz képviselőt is büntetőintézkedésekkel sújtott az Egyesült Államok helyi idő szerint pénteken Oroszország Ukrajnában indított háborúja miatt.



Az amerikai pénzügyminisztérium bejelentése szerint a frissen szankcionáltak között van a VTB bank vezetőségének 10 tagja és Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő felesége és két felnőtt fia is, akik Washington szerint luxuséletmódot folytattak. Magát Peszkovot már a múlt héten, egy korábbi intézkedéscsomag érvényesítésével szankciókkal sújtották.



Janet Yellen miniszter közleményében kiemelte: a tárca "kitart azon álláspontja mellett, hogy az orosz tisztségviselőknek felelniük kell, amiért lehetővé tették (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) igazságtalan és kiprovokálatlan háborúját" Ukrajnában.



Az érintettek egyebek között nem férhetnek hozzá az Egyesült Államokban lévő vagyonukhoz.

Zelenszkij: polgármestert raboltak el az orosz katonák

Orosz katonák elrabolták a dél-ukrajnai Melitopol polgármesterét - jelentette be péntek éjjel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki szerint ez az országa ellen zajló orosz támadás gyengeségének a jele is.



Ukrajnában rövid videófelvételeket is köröztettek, amelyeken látható, ahogy egy férfit elhurcolnak egy épületből, de független forrásból egyelőre nem erősítették meg, hogy Ivan Fedorov polgármesterről van szó.



Zelenszkij friss videóüzenetében kijelentette, hogy a polgármesterek elleni fenyegetés vagy akár fizikai erőszak nem segít az ostromot folytató oroszoknak abban, hogy ukrán városokat vonjanak ellenőrzésük alá. Fedorov elrablását terrorcselekménynek minősítette. Az ukrán elnök egyúttal úgy vélte, Moszkva elszámította magát azzal is, hogy azt remélte, egyes városokat az Oroszországgal rokonszenvező lakók önként átengednek neki.



Közleményt adott ki Fedorov ügyében a kelet-ukrajnai, Moszkva-barát szakadárok egyik hatósága, a luhanszki ügyészi hivatal is. Azzal vádolta a polgármestert, hogy terrortevékenységet folytatott, továbbá a Donyec-medencében lakó civilek elleni bűncselekményeket elkövető "ukrán nacionalistáknak" nyújtott anyagi támogatást. A szeparatisták felszólítottak egyúttal arra, hogy jelentkezzen bárki, akinek információja van Fedorov hollétével kapcsolatban.

Zelenszkij arról is beszélt, hogy pénteken négy ukrán városból 7144 embert tudtak kimenekíteni humanitárius folyosókon keresztül. Ismét azzal vádolta Moszkvát, hogy több városból, így a tengerparti Mariupolból megakadályozta a civilek távozását.

Az előző két napon Kijev az említettnél jóval szélesebb körű, több tízezres nagyságrendű evakuálásról számolt be.



Az ukrán elnök a videóban külön felhívást intézett az Ukrajnát támadó orosz katonák édesanyjához. Arra kérte őket, ne engedjék, hogy fiaikat külföldi bevetésre küldjék, vegyék elejét, hogy elessenek vagy fogságba kerüljenek.

Ukrajna nem akarta ezt a rettenetes háborút. De meg fogja védeni magát, amennyire csak szükséges - hangoztatta Zelenszkij.