A Századvég márciusi közvélemény-kutatása, amelyet a kutatócég honlapján publikáltak, rámutat arra, hogy közel kétszer annyian látnák szívesebben Orbán Viktort kormányfői pozícióban, mint Márki-Zay Pétert. A felmérés a politikai szempontból aktív magyarok körében – a településtípusok, az életkor, illetve a politikai önbesorolás szerinti bontásra is kitérve – feltárta a miniszterelnök-preferenciákat – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

A Századvég márciusi kutatásának számaiból kirajzolódik, hogy Márki-Zay Péter támogatottsága folyamatosan csökken, egyre kevesebben támogatnák megválasztását.

A kutatás alapján kijelenthető, hogy a magyarok 62 százaléka a regnáló miniszterelnököt, Orbán Viktort látná szívesebben az ország élén a következő kormányzati ciklusban is, ezzel szemben Márki-Zay Pétert, a balliberális pártok kormányfőjelöltjének megválasztását csupán 32 százalékuk támogatná

– írták honlapjukon.

A Századvég felhívta a figyelmet arra is, hogy 2021 októberében még a megkérdezettek 41 százaléka látta volna szívesen a hódmezővásárhelyi polgármestert a miniszterelnöki pozícióban, vagyis Márki-Zay tábora 9 százalékponttal csökkent az elmúlt hónapokban.

Orbán Viktor a fővárosban is népszerűbb, mint Márki-Zay Péter

Lakóhely szerinti bontásban megközelítve a miniszterelnök-preferenciákat, elmondható, hogy a baloldali erők kormányfőjelöltje – a vidéki szavazók mellett – már a fővárosi választók többségét sem tudja sikeresen megszólítani.

A felmérés rámutat arra, hogy a budapestiek 52 százaléka a hivatalban lévő miniszterelnök újraválasztását támogatná, amíg Márki-Zay Pétert 43 százalékuk látná szívesen az ország élén. Ezen felül a megyeszékhelyen élők 58 százaléka, a városok és falvak válaszadóinak 68 és 66 százaléka Orbán Viktort támogatná baloldali kihívójával szemben

– közölte a kutatócég.

A kérdés életkor szerinti megoszlását vizsgálva fontos hangsúlyozni, hogy a regnáló miniszterelnök a legfiatalabb választói közegben is népszerűbb Márki-Zay Péternél. A 18–29 éves szavazók 48 százaléka Orbán Viktort, 41 százalékuk a hódmezővásárhelyi városvezetőt látná szívesebben kormányfőként a következő ciklusban.

Márki-Zay Péter a politikai szempontból bizonytalanok körében sem számíthat jelentős támogatásra.

A közvélemény-kutatás rávilágít arra, hogy a bizonytalan szavazók 43 százaléka Orbán Viktort, amíg 10 százalékuk Márki-Zayt látná szívesen az ország élén a következő 4 évben, vagyis 10-ből 1 bizonytalan szavazó állna a balliberális pártok miniszterelnök-jelöltje mellé.

A politikai értelemben középen álló megkérdezettek 45 százaléka a hivatalban lévő miniszterelnököt, amíg 44 százaléka balliberális kihívóját támogatná

– írták.

A Századvég kutatásában a politikai szempontból aktív válaszadók reakcióit összesítette, ők azok, akik biztosra vagy valószínűre mondják részvételüket a 3 hét múlva esedékes országgyűlési választásokon.

Emlékezetes, egy hete a baloldalra sorolt Závecz Research is hasonló számokat publikált, ők a vezető politikusok népszerűségét mérték fel. A Telexen megjelent anyag szerint a teljes népesség körében és a párt nélküliek közt is jócskán népszerűbb Orbán Viktor, mint kihívója, Márki-Zay Péter, akinél még saját szövetségeseinek a megítélése is kedvezőbb. Vidéken például még Fekete-Győr András leváltott Momentum-elnököt is többen kedvelik a miniszterelnök-jelöltnél.

A számára kedvezőtlen kutatással kapcsolatban Márki-Zay Péter annyit mondott, hogy szerinte valamelyik ellenzéki párt és a Telex állhat mögötte.

