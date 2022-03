Az Európai Unió humanitárius segélyközpontot alakít ki Romániában, hogy összegyűjtse és célba juttassa az Ukrajnának, illetve a háború elől menekülőknek szánt nemzetközi segélyeket - jelentette be csütörtökön Bukarestben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke.

Az EB elnöke Klaus Iohannis román államfővel egyeztetett az Ukrajnát ért orosz támadás fejleményeiről és a háború elől menekülők segítéséről. Közös sajtóértekezletükön elismeréssel beszélt a szabadságáért harcoló ukrán nép hősiességéről, és az európai szolidaritás példájának nevezte Romániát, ugyanakkor a szankciók fokozását helyezte kilátásba Oroszországgal szemben.

Köszönetet mondott a román embereknek, amiért "tárt karokkal" fogadják a háború borzalmai elől menekülőket. Úgy értékelte: Románia "megindító példát mutatott" az egész világnak, amikor elkezdődött a háború, az emberek saját otthonaikba is befogadják a menekülteket, adománygyűjtő akciókat szerveztek, és Románia a Moldovai Köztársaságot is segíti.

Von der Leyen felidézte: az EU eddig félmilliárd eurót különített el költségvetéséből a háború következményeinek helyszíni kezelésére és az Ukrajnából menekülő emberek támogatására, egyúttal a források későbbi kiegészítését ígérte. Ez szerinte nem együttérzés kérdése, hanem erkölcsi kötelessége az uniónak.

Az EB elnöke az unió rendíthetetlen támogatásáról biztosította Ukrajnát, hozzátéve: az EU szigorú szankciókkal sújtja Oroszországot, hogy csökkentse a szomszédok megtámadására, háború folytatására irányuló képességét. További szankciókat is kilátásba helyezett, ha a helyzet romlik. Rámutatott: Európa az orosz megtorlásra is készül, és energiaellátása változatosabbá tételén dolgozik, megkétszerezi erőfeszítéseit a megújuló energiaforrások alkalmazása terén.

A román államfő olyan európai energetikai stratégiát sürgetett, amely rövid távon megakadályozza az energiaárak "robbanását" és a gazdaság megfojtását, közép- és hosszú távon pedig megszünteti az EU függőségét az orosz gáztól. Románia a megújuló energiák és az atomenergia polgári célú hasznosítása terén tervez olyan fejlesztéseket, amelyek energetikai függetlenségét biztosítják.

Iohannis szerint az uniós támogatással Romániában létesülő humanitárius központnak jelentős szerepe lesz az elhúzódó és súlyosbodó válság következményeinek kezelésében, de ez egy bonyolult vállalkozás, nemcsak azért, mert sok szereplő munkáját kell összehangolni, hanem mert egy olyan humanitárius folyosó kialakítását is feltételezi az ukrán központi és helyi hatóságokkal együttműködve, amelyen át el lehet juttatni a segélyeket a háborús övezetekbe, ahol a legnagyobb szükség van rá.

Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én hajnalban rendelte el katonai művelet végrehajtását a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben, köztük Kijevben is támadtak katonai és polgári célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be, majd benyújtotta európai uniós csatlakozási kérelmét. A felek számos halálos áldozatról is beszámoltak. A NATO a háború megindulása után aktiválta többnemzetiségű gyorsreagálású haderejét. Az Európai Unió és a nyugati országok fegyvereket szállítanak Ukrajnának, és szankciókat hoztak Oroszország ellen.