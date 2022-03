Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap reggel a Kossuth Rádió vendége volt. A kormányfő a beszélgetés elején elmondta, két napot és két éjszakát volt Brüsszelben. Mint fogalmazott: éjszakába nyúlt a megbeszélés a miniszterelnökökkel:

– Nagy tétek forogtak kockán, de nagyobb baj nélkül kerültünk ki ebből a megbeszélésből.

A NATO lemásolta a magyar álláspontot

A miniszterelnök elmondta azt is, a NATO-csúcson zajló egyeztetés

– Egyszerűbb volt, ugyanis a NATO lemásolta szó szerint a magyar álláspontot.

A főtitkár közölte,

a NATO nem küld fegyvert, és nem szállít katonát Ukrajnába, és semmilyen formában nem akar része lenni ennek a konfliktusnak

– tájékoztatott a magyar miniszterelnök. A kormányfő emlékeztetett: olyan, hogy NATO-hadsereg, nincs, így ebből többek között az is következik, hogy a NATO nem szervez majd olyan hadsereget, amely be szeretne majd menni Ukrajnába, és nem szervez olyan akciókat sem, amelyek végén fegyvereket juttat be Ukrajnába. Ugyanakkor a NATO ezt nem tiltja meg egyetlen tagállamnak sem.

– Minden nemzetállamnak a saját döntése, hogy küld-e katonát, küld-e fegyvert

– húzta alá a kormányfő. Mint fogalmazott, vannak olyan országok, amelyek szeretnének és küldenek is fegyvereket, és vannak olyanok, amelyek Magyarországhoz hasonlóan mindenképpen ki szeretnének maradni a konfliktusból. Ez a véleménykülönbség eredményezi a kormányfő által fentebb említett „veszélyes javaslatokat” – tette hozzá.

Békemisszióhoz legalább tűzszünetre lenne szükség

Kérdésre válaszolva a Orbán Viktor arra is kitért, hogy

– Békefenntartó erőt akkor lehet küldeni valahová, ha legalább tűzszünet van,

béke van, amit fent lehet tartani,

de most ott lőnek egymásra, ezért oda legfeljebb béketeremtő erőt lehet küldeni. Ha viszont béketeremtő erőt küldesz valahova, az azt jelenteni, hogy részt veszel a harcokban, ezt senki sem akarja

– húzta alá a miniszterelnök.

A légtérzár tragikus döntés lenne

A légtérzárról kérdésre válaszolva a kormányfő elmondta,

aki légtérzárat szeretne, az valójában azt mondja, hogy vállaljunk légi háborút az ukrán-orosz háborúban. Ez szerintem egy tragikus döntés lenne.

Az ukránok a magyar gazdaság leállását kérik

Kérdésre válaszolva Orbán Viktor az uniós csúcsról szólva felidézte, Oroszországgal szemben eddig négy szankciós listát fogadtak el. Mint tájékoztatott: a gáz-és olajimport-tilalom kérdésében a németek és az osztrákok azonos helyzetben vannak, mint mi, tehát ha nem jön német vagy orosz gáz, vagy olaj, akkor megáll a német, vagy osztrák gazdaság.

A kormányfő kijelentette, nem arról van szó, amit ukránok mondanak, hogy igazán vállalhatná Magyarország, hogy drágábban jöjjön a gáz.

– Arról van szó, hogy

vagy van gáz, vagy nincs. Mert ezek csövön érkeznek Németországba és Ausztriába is leginkább. És azon a csövön vagy jön gáz és olaj, vagy nem. Olyan nincs, hogy kicsit drágábban jön.

A kormányfő aláhúzta, „az összes Magyarországon felhasznált kőolaj több mint 60 százaléka csak Oroszországból szerezhető be”. Ebből van például üzemanyag is hazánkban – tette hozzá. Mint mondta:

– Magyarország finomítói erre a típusú olajra vannak kifejlesztve. Ha át akarunk állni valami másfajta olajra, akkor is át kell építeni a magyarországi finomítókat, ami több évet igénylő munka lenne.

Tehát

amit az ukránok kérnek tőlünk, az az jelentené, hogy nem lesz üzemanyag és gáz Magyarországon.

Ha nincs olaj és gáz, akkor a magyar gazdaság lelassul és néhány hónapon belül leáll. És akkor gyárakat kell bezárni, elkezd nőni a munkanélküliség.

– Amit az ukránok kérnek, hogy állítsuk le a magyar gazdaságot, veszítsünk el megint éveket a fejlődésünkből, és essen vissza a magyar gazdaság teljesítményének a színvonala oda, ahol 8-10, vagy ki tudja hány évvel ezelőtt jártunk

– mondta a kormányfő.

– Támogatjuk őket,

mindent megteszünk, amit megtehetünk, de azt nem kérhetik tőlünk, hogy tegyük tönkre magunkat az ő kedvükért

– fogalmazott a miniszterelnök.

Az ukrán érdek, hogy minél több ország bekerüljön a háborúba

– Zelenszkij mindenkit megszólított az uniós csúcson, és mindenkit megtámadott, aki nem elég elkötelezett az ukrán ügyben – mondta a kormányfő.

– Nincs semmi rendkívüli, hogy ilyen élesen beszél az elnök, és nem indokolatlan a viselkedése. Értem amit mond – tette hozzá. Orbán közölte, az ukrán érdek, hogy minél több ország bekerüljön a háborúba. Világossá kell tenni, hogy mi nem akarunk részt venni eben a háborúban, a mi erkölcsi felelősségünk, hogy a magyarok felé el tudjunk számolni – jelentette ki.

Mi nem az ukrán elnökkel vitatkozunk, hanem a baloldallal.

Az ukránok kérésének kell eleget tenni, vagy pedig a magyarokénak – ismertette a kormányfő. Az az alternatíva, hogy csak két lehetőség van, az elfogadhatatlan – mondta a kormányfő. Felnőtt nép vagyunk, és nem másokhoz kell viszonyítani a pozíciónkat.

A magyarok erkölcsileg helyes álláspontot képviselnek

– A magyarok erkölcsileg helyes álláspontot képviselnek, mindent megteszünk az ukránokért, de nem tudjuk vállalni, hogy az országot tegyük tönkre. Mi nem vettünk részt a háború előkészítésében, és senkit nem kérdezett meg minket – mondta Orbán Viktor.

– Sok más ország is hasonló állásponton van – tette hozzá.

Meg kell őrizni a nyugalmat

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a 2014-es orosz embargón egyesek nyertek, de mi vesztettünk.

– Számunkra a legfontosabb, hogy magyarbarát és nemzeti alapon álló politikát folytassunk

– tette hozzá. A nagyhatalmak érdeke, hogy ne ilyen politika legyen az országban. Megértem az ukrán elnök erkölcsi zsarolását, de meg kell őrizni a nyugalmat.

A béke és a biztonság tétje is bekerült a voksolásba

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy most az európai mellény újragombolásában vagyunk. Mindent újra kell számolni. Az energia kérdése volt a másik legfőbb témája az uniós csúcsnak, és ez egy egész napig tartott. Magyarországnak a nemzetközi térben különös szava van, és a genderőrületben sem csatlakozunk a Nyugathoz.

– Mindenki érzi, hogy olyan dolgok dőlnek el Magyarországon, aminek európai súlya lesz

– tette hozzá.

– Már nemcsak az a kérdés, hogy visszafelé megyünk-e a Gyurcsány-korszakba, a béke is a biztonság tétje is bekerült a választás tétjei közé – mondta.

Csak a Fidesz tud békét teremteni Magyarországon, csak mi tudjuk garantálni a magyar emberek biztonságát.

Lesz-e élelmiszerhiány?

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy valóban megkongatták a vészharangot élelmiszerhiány-ügyben, és még Európában is ettől tartanak. Ukrajna és Oroszország a világ gabonakereskedelmének tekintélyes részét teszik ki. Az arab tavasz is éhséglázadásként kezdődött – tette hozzá.

– A gabona hiánya egész nagy térségeket és kontinenseket is képesek destabilizálni – mondta a kormányfő.

– A lehetséges élelmiszerhiány közvetlen kapcsolatban van az élelmiszerhiánnyal – tette hozzá.

– Nekünk is észnél kell lennünk, mivel a magas árak miatt kiszippanthatják a hazai élelmiszertermékeket, ezért kellett exporttilalmat elrendelni – mondta a kormányfő. A magyar rendelkezés nem elvesz valakitől, hanem kifizeti azt, ha szükséges, ez ellentétes egyébként az uniós rendeletekkel.

Az energiaárakról

Az energiaárakról azt mondta, hogy az már a háború előtt nőtt, de jelentős része az uniós áremelésből származott. Orbán Viktor szerint fel kell függeszteni a mesterséges brüsszeli áremelések politikáját.

– Ettől epét hánynak Brüsszelben, de eltelik egy-két hónap, hogy belássák a mesterséges áremelések politikájának a kudarcát. Az európai infláció okai között 50 százalékban az energia-áremelések állnak.

