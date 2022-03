Huszonnyolc oldalas határozatában a bíróság kimondta: "nem a bíróság dolga a bibliát magyarázni". Hangsúlyozta a szólásszabadság jogát és leszögezte egyebek között, hogy a megvádolt politikus csakis "a család fogalmát, valamint a férfi és a nő közötti házasságot akarta megvédeni". Ha ezt bárki sértőnek találja, "nyomós társadalmi indok kell ahhoz, hogy egy személy szólásszabadságát korlátozzák"

- fogalmazott a határozat. Az eljárás költségeit - több, mint 60 ezer eurót a finn állam köteles kifizetni.

Rasanen az ítélethirdetés után "mély megkönnyebbülésének" adott hangot, s kifejezte reményét, hogy a verdikt után másnak nem kell keresztülmennie hasonló eljáráson.

Az államügyészségnek hét napja van fellebbezés benyújtására.

A hívő keresztény Rasanen ellen 2020-ban emeltek vádat, a közlemény szerint a 62 éves volt belügyminiszter a bibliai idézeteivel "megsértette a meleg közösség tagjainak méltóságát". Rasanen a maga részéről azzal érvelt, hogy ő csupán a Bibliából vett idézetet osztott meg a Twitteren, a pert pedig "a vallásszabadság próbájának" nevezte.

A volt politikus (aki 2004-től 2015-ig a kereszténydemokrata párt elnöke is volt) a finn lutheránus egyház aktív tagja, és 2019-ben vonta kérdőre egyházát azzal a támogatással kapcsolatban, amelyet az egyik LGBT-rendezvénynek nyújtott, s mindezt bibliai idézettel támasztotta alá.

Később hozzáfűzte: bejegyzését nem a homoszexuális közösség elleni támadásnak szánta, hanem az egyházközösség bírálatának.

A Nemzetközi Lutheránus Tanács - még 2020-ban kiadott - közleményében "felháborítónak" minősítette a Rasanen elleni vádemelést.

A politikus ügyében több amerikai szenátor is felszólalt. Aggodalmukat fejezték ki a per miatt, hangsúlyozva, hogy amennyiben Rasanent bűnösnek találják, hasonló ítélet várhat muszlimokra és zsidókra is, ha hangot mernek adni vallási meggyőződésüknek.