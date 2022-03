A baloldali jelölt a fent idézett videóban a kárpátaljai magyaroknak is nekitámadt. Ahogyan korábban Gyurcsány Ferenc támadta azt, hogy a magyar állampolgár kárpátaljai magyarok is részt vesznek a magyarországi országgyűlési választásokon, most Márki-Zay is hazug vádakkal támadta őket: „Az is tény, hogy míg korábban át kellett jönniük a határon, aznap (a választás napján – a szerk.), és a lakhatatlan ingatlanba bejelentkezett 200 egyikeként leadták a szavazatukat a Fideszre. Most nem kell átjönni, mert már itt vannak. Tehát hogy azok, akik átjöttek 60 ezren, azok jelentős része szerintem magyar szavazópolgár, tehát ők valamivel könnyebben fognak tudni szavazni. Ne zárjuk ki a lehetőségét, hogy azért nagyon sok kárpátaljai magyar inkább orosz párti lehetett, a Fidesznek azért lesz támogatottsága közöttük."