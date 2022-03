Bár gondosan titkolt telefonszámát és budai irodáját is megtalálták a Metropol munkatársai, hetek óta hiába próbálják elérni az ügyvédi kamara bejegyzett tagját. Elvben továbbra is ügyvédként dolgozik, de úgy próbál tenni, mintha nem is létezne – olvasható a Metropol cikkében - írja a Magyar Nemzet.

Ebben szerepet játszhat, hogy a fővárosi közművezér által jegyzett, minden bizonnyal törvénytelen strómanszerződés ügyében már rendőrségi feljelentés is született.

Az ügyvéd, dr. Sz. Sz. L, egyes információk szerint azért kerüli ennyire gondosan a nyilvánosságot, mert nem a nyilvánosságra került strómanszerződés az egyetlen, amivel segített eltüntetni a Gyurcsány-fiókának becézett fővárosi közművezér vagyonát – teszi hozzá a Metropol.

A lap munkatársai a strómanszerződésben rögzített lakcímére is elmentek, próbálták utolérni a felesége révén is – aki szintén részese a strómanszerződésnek – mindhiába. Mintha nem is létezne.

Az elegáns budai negyedben, a Királyhágó úton található Álmos és Széles nevet viselő ügyvédi irodában több kollégájával is sikerült beszélni, de szemmel láthatóan falaztak neki, folyamatosan mellébeszéltek, mint akik egy betanult szerepet játszva hárítanak – számol be a Metropol.

Emberei sem másik telefonszámot, sem e-mail címet, sem más elérhetőséget nem adnak ki hozzá. A próbálkozásokról a Metropol munkatársai hang- és képfelvételeket is készítettek.

Az is figyelemre méltó, hogy az interneten sincs tényleges elérhetősége, egyedül a kamarai nyilvántartásban.

A Metropol által megkérdezett szakértők azt valószínűsítették, hogy az ügyvéd azért kerülheti a nyilvánosságot, mert jó eséllyel a Mártha Imre-féle strómanszerződésekre specializálódott, amelyek a Gyurcsány Ferenchez köthető milliomosnak segítenek a nyilvánosság elől eltünteni a „szürkezónában” megszerzett vagyonukat.

Strómanszerződést kötött a milliárdos közművezérrel

Dr. SZ. SZ. L. ügyvéd a Metropol által megszerzett dokumentumok szerint egyértelműen Mártha Imre strómanja. A szerződés arra bizonyíték, hogy milyen módszerekkel rejtik el a vagyonukat a baloldali közszereplők, köztük a Gyurcsány-fiókának gúnyolt Mártha Imre, aki a DK elnök miniszterelnöksége alatt jutott először magas vezető pozíciókhoz, például a Magyar Villamos Műveknél – most pedig ő Karácsony Gergely főpolgármester kedvenc cégvezére, a budapesti közműcégek teljhatalmú ura.

A Metropol által megszerzett szerződés több olyan részletet is tartalmaz, amely egyértelműen bizonyítja, hogy a budapesti közműholding csúcsvezetője a vagyon elrejtésére szolgáló klasszikus strómanszerződést kötött. Például kikötötték, hogy a stróman ügyvéd az 1,69 milliós vételárnál nem követelhet többet a milliárdos vagyonért „még akkor sem, ha a társaság eredményes gazdálkodása folytán az üzletrész értéke gyarapodott”.

A szerződés szerint a Lázár Houses-ban 26 százalék részesedést tulajdonló dr. SZ. SZ. L. ügyvéd öt évre, egy meghatározott – jelképes – összegért opciós vételi jogot biztosít erre a tulajdonrészre Mártha Imrének, aki potom 1,69 millió forintért bármikor megvásárolhatja azt.

Pontosabban visszavásárolhatja, hiszen a cégtörténet alapján éppen Mártha Imrétől, illetve közvetlen családtagjától „vásárolta”, azaz íratta a nevére az üzletrészt az ügyvéd stróman, így segítve eltüntetni a hatalmas, milliárdokat érő vagyonrészt.

Több tucat ingatlant rejt a strómancég. A kétmilliárdos Prisztás-villa legfőbb tulajdonosa is ez a cég, amelynek tényleges ingatlanvagyonát legfeljebb megbecsülni lehet. Az elérhető cégiratok szerint legalább harminc nagy értékű ingatlan van a stróman mögé rejtett cég tulajdonában, több budapesti, nagyon értékes helyen fekvő lakás (ezekben a kerületekben a négyzetméterárak már messze egymillió forint fölött járnak), egy ugyancsak értékes veszprémi ingatlan, valamint több tucat vidéki ingatlan – köztük nagy számban vidéki italboltok – is szerepel a cég nevén – olvasható a Metropol írásában.

