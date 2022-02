Cikkünk frissül!

Az Egyesült Államok is szankciókkal sújtja Putyint és Lavrovot

Az Egyesült Államok is szankciókat vezet be személyesen Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ellen - jelentette be pénteken az amerikai elnöki hivatal szóvivője.

Jen Psaki tudatta, hogy Joe Biden amerikai elnök azt követően döntött arról, hogy többek között az orosz elnököt és külügyminiszterét is szankciókkal sújtja, hogy beszélt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. A Fehér Ház szóvivője szerint az összehangolt fellépés "fontos üzenetet küld".

Az Európai Unió és az Egyesült Királyság szintén pénteken határozott arról, hogy vagyonbefagyasztást rendel el Putyinnal és Lavrovval szemben.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője az elnök és a külügyminiszter elleni szankciókra úgy reagált, hogy ez a Nyugat "totális külpolitikai impotenciáját bizonyítja".

A nemzetközi gyakorlatban ritka, de nem példátlan lépés szankciók bevezetése hivatalban lévő államfők és külügyminiszterek ellen. Az Egyesült Államok korábban Nicolás Maduro venezuelai elnök és Bassár el-Aszad szíriai államfő ellen rendelt el büntetőintézkedéseket.

Az Egyesült Államok egy nappal korábban Ukrajna megtámadása miatt szankciókkal sújtotta a többi között Oroszország két legnagyobb bankját, és az orosz politikai elit számos tagját is.

Pénteken az amerikai védelmi minisztérium, a Pentagon megerősítette: Washington további védelmi támogatást nyújt Ukrajnának.

"Teljesen világosan szeretnék fogalmazni: további biztonsági segítséget nyújtunk Ukrajnának. Így fogunk tenni. Hogy hogyan, azon még dolgozunk. Ukrajna légtere jelenleg vitatott" - mondta John Kirby, a minisztérium szóvivője.

Péntek este Grant Shapps brit közlekedési miniszter azt is bejelentette, hogy az Egyesült Királyság azonnali hatállyal lezárja légterét az orosz magánrepülőgépek előtt, amelyek leszállási engedélyt sem kaphatnak a szigetországban.

Bulgária mindeközben azt jelentette be, hogy kitiltja légteréből az összes orosz repülőgépet, és az orosz légitársaságok nem repülhetnek be az országba.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban rendelt el hadműveletet az ukrajnai Donyec-medencében, miután a héten elismerte az ottani szakadárok által önkényesen kikiáltott két "népköztársaság" függetlenségét, és azok segítséget kértek Moszkvától. Putyin leszögezte, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadnak célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be.

Klicsko szerint súlyos a helyzet Kijevben

Kijev már a „védelem szakaszába lépett”, lövések, robbanások hallatszanak egyes kerületekben, a helyzet súlyos, az ellenség meg akarja semmisíteni a fővárost – jelentette ki Vitalij Klicsko kijevi polgármester pénteki sajtótájékoztatóján.

Elmondta, hogy az ukrán hadsereg folyamatosan semlegesíti az orosz szabotázscsoportokat. Sajnos ezeknek a szabotázscsoportoknak egy része már beszivárgott Kijevbe – panaszolta. „Az ellenség térdre akarja kényszeríteni a fővárost, el akar minket pusztítani” – emelte ki a polgármester.

Hozzátette ugyanakkor, hogy az ukrán hadsereg tartja a védelmi állásait a főváros körül.

A helyzet súlyos, de hiszünk a fegyveres erőinkben, támogatjuk őket, és segítünk

– hangoztatta.

Klicsko arra kérte a kijevieket, különösen a város északi részén lévő Obolony kerületben lakókat, hogy ne hagyják el otthonaikat vagy az óvóhelyeket. Azt tanácsolta minden fővárosinak, hogy készítsenek össze vizet, élelmet, meleg ruhát, takarót, tisztálkodási szereket ara az esetre, ha óvóhelyre kell vonulniuk.

A polgármester tájékozatott még arról, hogy négyen sérültek meg egy lakóházban, amelyre rázuhantak az ukrán légvédelem által lelőtt rakéta darabjai. Egy idős férfi pedig, aki Obolony kerületében sérült meg reggel a városba behatolt orosz katonai járművek és az ukrán fegyveres erők összeütközése közben, súlyos állapotban az intenzív osztályon van.

Ukrán elnöki iroda: heves harcok dúlnak Harkiv, Szumi megyékben és az ország déli részén

Meglehetősen heves harcok dúlnak Ukrajna és Oroszország fegyveres erői között az ország keleti részén Harkiv, északkeleten Szumi megyében, valamint az ország déli részén – közölte Mihajlo Podoljak, az elnöki iroda vezetőjének tanácsadója pénteki online sajtótájékoztatóján.

A tisztségviselő kitért arra, hogy az ukrán védelmi minisztériumtól délután kapott tájékoztatás szerint pénteken több mint ezer orosz katona vesztette életét a harcokban.

Ez nagy szám. És ha a harci cselekmények ilyen ütemben folytatódnak az egész országban, akkor az Oroszországi Föderáció veszteségei csak növekedni fognak

– hangoztatta.

Podoljak hozzátette egyúttal, hogy az ilyen információk „nagyon fontosak a ma az államukért küzdő ukrán katonák pszichológiai állapota szempontjából”.

Moszkva részlegesen korlátozza a Facebookhoz való hozzáférést

Az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet (Roszkomnadzor) pénteken bejelentette, hogy részlegesen korlátozza a Meta amerikai nagyvállalat által működtetett Facebook közösségi portált, azzal vádolva a Metát, hogy cenzúrázza az orosz híreket és megsérti az orosz állampolgárok emberi jogait.

A főügyésznek a Facebook közösségi portállal kapcsolatos döntésével összhangban a Roszkomnadzor február 25-től intézkedéseket léptet életbe a hozzáférés korlátozására

– közölte a felügyelet.

A korlátozás módjára a felügyelet nem tért ki. Korábban büntetőintézkedésként lassította a Twitter mikroblog portál működését.

A Roszkomnadzor azt kifogásolta, hogy az amerikai óriáscég korlátozta a portálon az orosz védelmi minisztérium televíziója, a Zvezda, a RIA Novosztyi állami hírügynökség, valamint a Lenta.ru és a Gazeta.ru hírportálok hivatalos oldalait.

A Roszkomnadzor a Meta vezetésétől a Facebook által az orosz médiumokra kényszerített korlátozások feloldását és az intézkedések kiszabásának indoklását kérte. A közösségi portál tulajdonosai figyelmen kívül hagyták ezeket a kéréseket

– áll a közleményben.

A Roszkomnadzor szerint a Facebook 2020 októbere óta legalább 23 esetben cenzúrázta az orosz médiumokat és internetes forrásokat.

A külügyminisztériummal konzultálva az ügyészség úgy döntött, hogy a Facebookot olyan közösségi portálnak minősíti, amely érintett az orosz állampolgárok emberi jogai és az alapvető szabadságjogai megsértésében

– áll a felügyelet közleményében.

Az orosz hatóságok az elmúlt években többször is intézkedéseket hoztak a nagy közösségi portálok ellen, gyakran a kiskorúak védelmére vagy a szélsőségesség elleni harcra hivatkozva. Többször is pénzbírsággal sújtották a Facebookot, legutóbb decemberben 1,9 milliárd rubel (8,4 milliárd forint) értékben a YouTube-ot, a TikTokot és a Twittert.

Egy orosz bíróság szintén decemberben rekordösszegű, 7,2 milliárd rubeles (csaknem 32 milliárd forintos) pénzbírságra ítélte a Google amerikai informatikai nagyvállalatot, amiért nem törölte az orosz hatóságok által törvénytelennek minősített tartalmakat.

Ingyen telefonálhatnak Ukrajnába a DIGIMobil ügyfelei

A kialakult különleges jogrend miatt a DIGIMobil jóváírja előfizetői számára a Magyarországról ukrán alapdíjas telefonszámokra, mobilszámokra irányuló hívások, valamint sms-ek költségét – közölte a 4iG Nyrt. pénteken az MTI-vel.

Hozzátették, hogy ezen szolgáltatások február 24-től visszamenőleg lesznek ingyenesek, és visszavonásig maradnak érvényben.

A DIGIMobil kísérleti, nem teljeskörű szolgáltatási területe az általános szerződési feltételek alapján Magyarországra terjed ki, illetve a roaming funkciója az Európai Unión kívül csak néhány országban elérhető. Ukrajna nem tartozik a társaság roaming partnerei közé.

A három nagy magyarországi mobilszolgáltató csütörtökön jelentette be, hogy díjmentessé tette a roamingot Ukrajnában.

A Telenor Magyarország csütörtöktől visszavonásig jóváírja az Ukrajnában tartózkodó lakossági ügyfelei adat, hang és SMS roaming díjait, akárcsak a Magyarországról ukrán alapdíjas telefonszámokra irányuló nemzetközi hívások díját.

A Vodafone díjmentessé tette a roamingot az SMS-, adat- és hívásforgalom esetében a Magyarországra indított hívásokra és SMS-ekre, valamint az Ukrajnán belüli forgalmazásra.

A Magyar Telekom 2022. február 1-jétől visszavonásig az ukrajnai roaming partnerhálózatokon forgalmazott roaming díjait, beleértve az alapdíjas hanghívásokat, az alapdíjas SMS-eket és a mobilinternet forgalmat összeghatár nélkül jóváírja ügyfeleinek.

Csehország különvonatokat indít a lengyel-ukrán határra

A cseh államvasutak (CD) pénteken este a lengyel-ukrán határra két különvonatot indítanak, amelyekkel elszállítják a Csehországban dolgozó, hazatérni akaró ukrán állampolgárokat, míg a lengyel-ukrán határról cseh területre hozzák az ukrán menekülteket – jelentette be pénteken délután Martin Kupka közlekedési miniszter.

A különvonatok az észak-morvaországi Bohumínból indulnak, és a lengyelországi Przemyslben fejezik be útjukat. Bohumín az a legnagyobb csehországi vasúti csomópont, ahonnan a legtöbb vonat tart Lengyelországba.

A szerelvények mintegy 700-700 személyt tudnak szállítani, s az utazás költségeit a cseh állam viseli. A vonatok péntek este indulnak Przemyslbe, és szombaton térnek vissza Bohumínbe, majd Prágába. Vít Rakusan cseh belügyminiszter pénteken kijelentette, hogy Csehország az első hullámban mintegy 5 ezer ukrán menekültet fogadna be, s erre a célra 1,5 milliárd koronát különít el a kormány.

Csehországban jelenleg mintegy 150 ezer ukrán állampolgár él és dolgozik, akik közül sokan különböző okokból vissza akarnak térni hazájukba. Miután a légi közlekedés leállt, s problémák vannak a rendszeres autóbuszjáratokkal is, a problémát a cseh hatóságok a vasúttal szeretnék megoldani.

A cseh vasutak közleménye szerint humanitárius szerelvényekről van szó, s a kezdeményezést egyeztették a lengyel hatóságokkal is. Az utasok takarókat, élelmet és italokat is kapnak.

Kijev környékén négy civil meghalt, többen megsérültek a légicsapásokban

Négy ukrán polgári személy életét vesztette, és 15 megsérült pénteken a Kijev környéki településeket ért orosz légitámadásokban – közölte Olekszij Kuleba Kijev megyei kormányzó.

Sajnos Polisszja, Marjanyivka és Havrilivka polgári lakossága körében is vannak áldozatok. A vishorodi járásban található Marjanyivkában az ellenséges erők cinikusan légicsapást mértek civilekre. Eddig négyen meghaltak, és több mint 15-en megsebesültek

– írta a kormányzó a hivatala honlapján.

Súlyos a helyzet a fővárostól, Kijevtől északra lévő térségben, Hosztomel, Irpiny és Bucsa településeknél.

Az elmúlt órákban az orosz csapatok megpróbáltak áttörni az ukrán védelmen, Bucsánál az ukrán fegyveres erőknek sikerült megállítaniuk egy katonai járműoszlopot, mire az ellenség a haditechnikát hátrahagyta, és visszavonult

– írta a kormányzó. Hozzátette, hogy Boriszpilnál, azon a településen, ahol a nemzetközi repülőtér található, nyugalom van, ott nem folynak harci cselekmények.

Hennagyij Lahuta, a Krímmel határos dél-ukrajnai Herszon megye kormányzója közölte, hogy az ukrán hadsereg elvesztette ellenőrzését a megyeszékhely felé vezető utak fölött. Herszon városa azonban egyelőre nem került orosz kézre – pontosította az értesülést az ukrán fegyvere erők vezérkara.

Vadim Deniszenko, a belügyminiszter tanácsadója nyilvánosságra hozta: az ukrán fegyveres erők páncélosai és egyéb harcjárművei behajtottak a fővárosba, hogy biztosítsák Kijev védelmét. Deniszenko kérte a kijevieket, hogy ne vegyék videóra és ne publikálják az ukrán fegyveres erők katonai járműveinek mozgását.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban rendelte el katonai művelet végrehajtását a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadtak katonai célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be.

Putyin hatalomátvételre buzdította az ukrán hadsereget

Hatalomátvételre buzdította az ukrán hadsereget Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz biztonsági tanács pénteki tanácskozásán.

„Úgy tűnik, könnyebb lesz önökkel megállapodnunk, mint ezzel a kábítószerfüggőkből és neonácikból álló bandával, aki megtelepedett Kijevben, és túszul ejtette az egész ukrán népet” – mondta az orosz elnök.

Putyin arra hívta fel az ukrán katonákat, hogy ne hagyják a nacionalistáknak élő pajzsként használni a békés lakosságot. Az orosz elnök szerint a banderisták és neonácik Ukrajna nagyvárosaiban, köztük Kijevben és Harkivban, nehézfegyvereket állítottak fel.

Putyin: a fő összecsapások nem az ukrán reguláris erőkkel történnek

Ukrajnában az orosz erők fő összecsapásai nem az ukrán reguláris erőkkel, hanem a nacionalista zászlóaljakkal történnek – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz biztonsági tanács pénteki tanácskozásán.

Putyin azt állította, hogy az ukrán hadseregben a nacionalisták a záróalakulatok szerepét töltik be. Az orosz vezető ezzel azokra az osztagokra utalt, amelyek a Vörös Hadseregben a második világháborúban fegyverrel állták útját azoknak a katonáknak, akik szökni, elrejtőzni vagy megfutamodni próbáltak.

„A reguláris ukrán egységekbe beágyazott nacionalista elemek nemcsak fegyveres ellenállásra buzdítanak, hanem valójában a záróalakulatok szerepét töltik be” – mondta az elnök.

Ukrán védelmi tárca: az orosz hadsereg csaknem háromezer katonát veszített

Az orosz hadsereg az Ukrajna elleni hadműveletben 2800 katonát és legalább 80 harckocsit veszített – közölte pénteken Hanna Maljar ukrán védelmi miniszterhelyettes.

Hanna Maljar a Facebook-oldalán azt is közölte, hogy az orosz csapatok 516 páncélozott járművet, tíz harci repülőgépet és hét helikoptert veszítettek pénteken 14 óráig.

Rakétalálat ért egy moldovai zászló alatt közlekedő tankert az odesszai kikötő közelében

Rakétalálat ért pénteken egy moldovai zászló alatt közlekedő ukrán tartályhajót az ukrajnai Odessza kikötőjének közelében, a tanker orosz legénységének két tagja megsebesült – közölte a moldovai hajózási hivatal, amely szerint nem lehet tudni, hogy ki indította el a rakétát.

Vadim Pavalachi, a hivatal igazgatóhelyettese a Reuters brit hírügynökségnek azt mondta: a Fekete-tenger semleges területén haladó, Millennial Spirit nevű hajó legénységének minden tagját kimentették, ketten viszont súlyosan megsebesültek, kórházba szállították őket.

Az AP amerikai hírügynökség azt idézte a hivataltól, hogy a rakétatalálat hatására tűz ütött ki a hajón, annak berendezései a mentőcsónakokkal együtt megsemmisültek. A legénység mentőmellényben hagyta el a tankert. A mentést az ukrán hatóságok végzik.

A 2200 tonnás tanker a második kereskedelmi hajó, amelyet találat ért az ukrajnai orosz katonai művelet kezdete óta. Csütörtökön a török tulajdonban lévő Yasa Jupiter teherhajót érte tüzérségi találat, szintén Odesszától nem messze.

Osztrák külügyminiszter: az EU célzott szankciókat fogadhat el Putyin és Lavrov ellen

Az Európai Unió célzott szankciókat fogadhat el Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel szemben, a megszorító intézkedések között egyebek mellett az érintettek uniós bankszámláinak befagyasztása szerepel – közölte Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter Brüsszelben pénteken.

Alexander Schallenberg az uniós tagországok külügyminisztereinek egynapos rendkívüli ülésére érkezve hangsúlyozta, az EU sem Putyin, sem Lavrov esetében nem tervezi a szankciós csomagokban szokásos intézkedés, az uniós beutazási tilalom bevezetését.

Nem lesz beutazási tilalom ellenük, mert meg akarjuk tartani a tárgyalások lehetőségét az ukrajnai erőszak megszüntetése érdekében

– fogalmazott.

Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter érkezésekor azt mondta: az Európai Unió „nagyon közel áll a megállapodáshoz” arról, hogy befagyassza Vlagyimir Putyin és Szergej Lavrov uniós bankokban tárolt vagyonát Moszkva ukrajnai hadművelete idején.

Azt hiszem, nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy a Külügyi Tanács pénteki ülésén megállapodásra jussunk a Putyin és Lavrov elleni célzott szankciókról

– fogalmazott a luxemburgi politikus.

Asselborn további gazdasági szankciók bevezetésének lehetőségéről is beszélt, azt hangsúlyozva, hogy Oroszországot súlyosan érintené egy, a bankokkal és a pénzpiacokkal kapocslatos uniós intézkedés. Véleménye szerint sor kerülhet Oroszország kizárására a SWIFT néven ismert globális elektronikus fizetési-üzenetküldő rendszerből.

Oroszország SWIFT-rendszerből történő kizárásáról néhány éve kezdődött vita nem került le az asztalról, folytatódni fog

– tette hozzá a luxemburgi külügyminiszter.

Annalena Baerbock német külügyminiszter érkezésekor azt hangoztatta: az új szankcióknak személyesen kell büntetniük az orosz elnököt és külügyminiszterét „az ukrajnai invázióért viselt felelősségük miatt”.

Ők a felelősek ártatlan emberek haláláért Ukrajnában. Ők a felelősek azért, hogy a nemzetközi rendszert lábbal tapossák, és mi, európaiak ezt nem fogadjuk el

– fogalmazott.

Szavai szerint „az EU mindent megtett, hogy elkerülje az inváziót Ukrajnában”, de – mint fogalmazott – az orosz elnök a háborút választotta az emberéletek védelme helyett. Kijelentette továbbá: az Európai Unió minden olyan embert befogad, aki az orosz hadművelet okozta erőszak elől menekül Ukrajnából.

Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy késedelem nélkül befogadjuk azokat az embereket, akik most a bombák, a tankok elől menekülnek

– fogalmazott.

Baerbock végezetül közölte, országa megkezdte az ukrán menekültek elosztásának összehangolását mások mellett Lengyelországgal és Kanadával.

Az Európai Unió tagországainak állam-, illetve kormányfői a csütörtökön tartott rendkívüli csúcstalálkozójukon szankciós csomagról állapodtak meg Oroszországgal szemben, válaszul Moszkva Ukrajna elleni hadműveletére. A tagországok állandó képviselőkből álló tanácsa pénteki ülésén előkészített szankciós előterjesztés végleges formájában kerül a pénteki külügyminiszteri tanács elé. A szakminiszterek a Külügyi Tanács ülésen hozzák meg a végső döntést az Oroszországgal szemben életbe lépő szankciós csomagról.

Borítókép: Sebesült ukrán katona ül a földön Kijevben 2022. február 25-én. Fotó: MTI/AP/Emilio Morenatti