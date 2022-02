– Becsüljük meg azt, amit eddig sikerült elérnünk. Most ebből az következik, hogy persze minden intézkedésnek van valami időhöz kötöttsége, de minden eleme ennek a családtámogatásnak fenn fog maradni. Természetesen, ha megkapjuk a bizalmat, akkor nemcsak hogy folytatódnak a mostani családtámogatási, politikai részelemek, hanem ezek még újabbakkal fognak kiegészülni, és ha a gazdaság jobban teljesít, akkor még a családtámogatás mértékét is szeretnénk emelni – erről beszélt Orbán Viktor a múlt pénteki rádióinterjújában. A miniszterelnök ezzel egyértelművé tette, hogy

ha a választások után is ő alakíthat kormányt, az elmúlt években kiépített családtámogatási elemek megmaradnak hosszabb távon is, sőt azok összege is emelkedhet.

Mindez megfelel annak az elvnek, amelyet 2010-es kormányra kerülése óta szem előtt tart az Orbán-kormány - írja a Magyar Nemzet. Jelesül, hogy a 2011 óta, elemről elemre, támogatásról támogatásra felépített családtámogatási rendszerhez folyamatosan mindig hozzátettek, de nem vették el, nem szüntették meg egyetlen általuk bevezetett elemét sem.

Kísérlet a vidék feltámasztására

Az időkorlátos intézkedések java része a családok otthonteremtését segíti: összesen hét, részben egymáshoz kapcsolódó, egymást kiegészítő támogatási formáról van szó. De mielőtt az időkorlátos elemeket megvizsgáljuk, érdemes rögzíteni, hogy az otthonteremtési program zászlóshajója, a családi otthonteremtési kedvezmény, jól ismert nevén a csok már hat és fél éve igényelhető. Sem akkor, sem azóta nem is merült fel, hogy kivezessék, sőt azóta

olyan komplex támogatási rendszer épült ki köré, mely a családokat bármilyen élethelyzetben akár sok tíz millió forinttal segíti a saját otthonhoz jutásban.

A csok kistelepülési változatát ugyanakkor időkorlátosan vezették be 2019 nyarán három évre, s így a legkorábban lejáró támogatási forma: jelen állás szerint június 30-a az igénylési határideje. A Magyar falu program részeként elérhető falusi csok segítségével egy kistelepülésen élő család felújíthatja, bővítheti otthonát, vagy éppen falura költözhet, majd korszerűsítheti a megvásárolt ingatlanát. Mindehhez ráadásul kamattámogatott, legfeljebb háromszázalékos hitelt is tud igényelni. A falusi csok esetében a csokkal megegyező összegekről van szó, azaz egy háromgyermekes család akár tízmillió forint vissza nem térítendő támogatást és 15 millió forint kamattámogatott kölcsönt is fel tud venni. Ez az ingatlanvásárlással egybekötött esetre vonatkozik, csak felújítás-bővítés esetén ugyanis a megszabott összegek felét, tehát legfeljebb 5+7,5 millió forintot lehet kapni.

A csok vidéki változata nem titkoltan egyfajta kísérlet, hiszen olyan apróbb falvakba próbál életet lehelni, ahonnét korábban jellemzően elvándoroltak a fiatalok.

S bár 2019 nyarán deklaráltan hároméves időtávra vezették be, Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos már akkor arról beszélt, hogy figyelni, elemezni fogják a falusi csok demográfiai hatását, és ha beválik, akkor jöhet a folytatás.

Babaváró házasok

Szintén 2019 júliusától érhető el a babaváró támogatás, amely azért kívánkozik az otthonteremtési támogatások sorába, mert felmérések szerint tízből hat-hét házaspár lakáscélra fordítja a szabad felhasználású, kamatmentes hitelként igényelhető, akár tízmillió forintot. Éppen ezért a babaváró támogatás kétségkívül az egyik legnépszerűbb családtámogatási forma, amelyet minden olyan házaspár igényelhet, ahol a feleség 18 és 41 év közötti. A kamatmentes hitel törlesztését az első gyermek születése esetén három évre felfüggesztik, a másodiknál a tartozásból hárommillió forintot elengednek és újabb hároméves felfüggesztés jön, a harmadik gyerek születésével pedig megszűnik a tartozás. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

ha egy házaspár a várandósság 12. hete után igényli a babavárót, majd a gyermek születése után három éven belül megszületik a második gyermeke, s újabb három éven belül a harmadik, akkor egyetlen fillért sem kell visszafizetnie a ­tízmilliós összegből.

A babaváró támogatás egyik legfontosabb feltétele, hogy kizárólag házasok igényelhetik – ez a kitétel pedig nagyban hozzájárult a házasságkötések számának jelentős növekedéséhez. Míg a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint folyamatos csökkenés után 2010-ben 35 500 házasságkötés történt, tavaly kétszer annyi, 72 ezer pár lépett frigyre. Jelen állás szerint a babaváró támogatást az év végéig tudják igényelni a fiatal házasok.

Több időkorlátos támogatási elem az otthonteremtési program tavalyi bővítésével lépett életbe. Ezek közül kiemelkedik a kezdettől óriási érdeklődésre számot tartó otthonfelújítási támogatás, amelyhez utóbb hitellehetőséget is kapcsoltak. Az egy gyermek után is járó támogatás a lakásban, a házon vagy akár a kertben elvégzett munkálatok összköltségének legfeljebb felét teheti ki, maximum hárommillió forint összegben. Mivel a támogatás utófinanszírozást jelent, a munkálatok megkezdéséhez hatmillió forintnyi háromszázalékos felújítási kölcsönt lehet igényelni. Aki a hitelt felveszi, a számlákkal igazolt munkák után az otthonfelújítási hitel előtörlesztéseként kapja meg az államtól a hárommillió forintot.

Szakmai viták

Jelen állás szerint szintén ez év végéig érhető el a kedvezményes lakásáfa és az áfa-visszatérítés. Ezek nem klasszikus családtámogatási elemek, hiszen gyerektől függetlenül bárki számára elérhetők. Jelenleg alapesetben az új építésű lakás vásárlása vagy építése esetén a 27 százalékos forgalmi adó helyett ötszázaléknyi adót kell megfizetni, de azok a családok, amelyek a csokot is felveszik ehhez (vagyis van gyermekük vagy szeretnének), utóbb még az ötszázaléknyi adót is visszaigényelhetik. Az áfa-visszatérítés a saját erős építkezésnél vehető igénybe (falusi csokos településen felújításra is), legfeljebb ötmillió forint ­erejéig. A kétféle elem 2022. december 31-ig igényelhető, azzal a kitétellel, hogy az építkezés befejezésére 2026 végéig van lehetőség.

A kedvezményes lakásáfa régóta témát szolgáltat.

2016-os bevezetése után kulcsszerepe volt a mélyponton lévő lakásépítések felfutásában, de aztán a befektetői vásárlások nagy számára hivatkozva egy időre kivezette a kormány.

Tavaly az otthonteremtési program bővítésének egyik alapelemeként a családokat előnyben részesítő módon állították vissza, de a határidő közeledtével feltehetően újabb szakmai viták fognak körülötte kibontakozni.

Százmilliárdok családok százezreinek. A falusi csokot két és fél év alatt több mint 27 ezer család vette igénybe, csaknem 150 milliárd forint összértékben. Összehasonlításként érdemes megjegyezni, hogy a csok igénylőinek száma hat és fél év alatt meghaladta a kétszázezret. Szintén több mint kétszázezer házaspár igényelte már a babaváró támogatást – 2019 nyara óta, vagyis két és fél év alatt. A párok nagy többsége a maximális, tízmillió forintos összeget kapta meg. Az otthonfelújítási támogatást egyetlen év alatt 88 ezer család kérelmezte, több mint 128 milliárd forint összegben.

