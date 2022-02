A kormánypártok szerint a baloldal ismét ugyanúgy elvenné a családtámogatásokat, ahogy egyszer már megtette. Nacsa Lőrinc, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakciószóvivője szerdán az MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában azt mondta, a baloldal miniszterelnök-jelöltje "dettó ugyanazt ismételgeti, amit Gyurcsányék".

Nacsa Lőrinc emlékeztetett, a kormánypártok támogatásával szerdán megkezdődött minden idők legnagyobb családtámogatásának, a családi adóvisszatérítésnek a kifizetése, postai kézbesítése. A dolgozó szülők akár több százezer forintot kaphatnak a következő napokban kézhez.

A frakciószóvivő rámutatott: a baloldal a családi adóvisszatérítést sem támogatta, ahogy nem támogatta semmilyen családtámogatás bevezetését sem 2010 óta. A baloldal miniszterelnök-jelöltje a családtámogatásokról is összevissza beszél. Hol ezt mondja, hol azt, szerinte a középosztályhoz tartozó dolgozó szülők túl sok pénzt kapnak - tette hozzá Nacsa Lőrinc.

Felidézte: erre hivatkozva vették el a gyermekesektől a családtámogatásokat, szüntették meg a családi adókedvezményt, a gyedet, az otthonteremtési támogatásokat és emelték meg a dolgozó szülők adóját, amikor kormányon voltak.

A frakciószóvivő úgy fogalmazott, "kér mindenkit, ne legyen naiv", a baloldal ismét ugyanúgy elvenné a családtámogatásokat, ahogy egyszer már megtette.

Nacsa Lőrinc hozzátette, ezt most már azzal is tetéznék, hogy a magyar családokkal akarják fizettetni a migránsok betelepítésének és ellátásának az árát is. A baloldal mindenhol ezt csinálja, ahol hatalomra kerül - jelentette ki.

Április 3-án arról is szavazunk, hogy a magyar családokat akarjuk-e támogatni, vagy hagyjuk, hogy visszatérjen a Gyurcsány-korszak, amely elsőként mindig a gyermekes családokat vette célba a megszorításokkal - mondta.

