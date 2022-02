Márki-Zay Péter sosem gondolta volna, hogy az amerikaiak megválasztanak egy fekete elnököt, mert annyira hagyománytisztelők. Gyurcsány jelöltje ezen kívül gyomorforgató rasszista vicceket mondott nyilvánosan, illetve rendszeresen, nyilvánosan négerezik – olvasható a Mediaworks Hírcentrum összeállításában.

Az elmúlt napokban több olyan videó is megjelent, amelyekben Márki-Zay Péter rasszista vicceket mesél. Az egyik legismertebb talán az, amelyikben az baloldali jelölt szerint Michael Jackson gazdag fehér nőként halt meg. De olyan is elhangzott, hogy baloldali összefogás a fasisztákat és a kommunistákat is képviseli.

Egy most, a szélesebb nyilvánosságra elé került videó szerint Márki-Zay hagyománytiszteletnek nevezi a rasszizmust. 2021. áprilisában Márki-Zay interjút adott a baloldali Gulyás Márton internetes műsorának. A műsor 7. percében Gulyás Márton Márki-Zay korai politikai ambícióiról kérdezgette, ekkor Márki-Zay szóba hozta Barack Obamát.

Rendkívül büszke voltam arra, hogy egy fekete elnöke lett Amerikának. Én meg voltam győződve addig, hogy soha az én életemben nem lesz ilyen. Hogy az amerikaiak vannak annyira, nem tudom, hagyománytisztelők talán, hogy egy nagyon szép szót mondjak, hogy ők nem fognak egy feketére szavazni

– mondta Márki-Zay.

A rasszizmus az hagyománytisztelet lenne?

– kérdezett vissza a baloldali aktivista-műsorvezető, Gulyás Márton.

Nyilván nem akartam ezt a szót mondani

– felelte Márki-Zay Péter nevetve.

Márki-Zay Péter korábban több alkalommal tett antiszemita kijelentést is, illetve szerepelt együtt nyíltan szélsőséges, zsidó- és cigányellenes politikusokkal. Egy január elején közzétett videójában az őt ért antiszemita vádakra reagálva arról beszélt, hogy a Fideszben kevés a zsidó. Márki-Zay ezenkívül olyan fotót posztolt az úgynevezett Pegasus-ügyet követően Orbán Viktorról, ahol egy menóra előtt állt. A baloldal jelöltjének kijelentéseit hiába kritizálták zsidó szervezetek, Márki-Zay nem kért bocsánatot.

Gyurcsány jelöltjétől a rasszista szóhasználat sem áll távol. Erre egy jó példa, amikor a közösségi oldalán tavaly december 12-én a szokásos heti videójában így mókázott:

Na, van egy aranyos vicc. Ezt ismerik biztos, ugye, Stevie Wonderrel vagy éppen Ray Charlesszal is ismerős ez a vicc, amikor azt mondják, megkérdezik tőle a vicc szerint, természetesen egy interjúban, hogy hát milyen dolog vaknak lenni? Azt mondja, hát még mindig jobb, mintha néger lennék.

Márki-Zay otromba, rasszista vicce miatt egyébként a Magyar Vakok és Gyengénlátók Szövetsége is tiltakozott.

Borítókép: MTI / Szigetváry Zsolt