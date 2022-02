Cikkünket a videó alatt folyamatosan frissítjük!

Erre nem költ a kormány az adófizetők pénzéből

A bíróság ítélete szerint nincsenek veszélyben az uniós pénzek – mondta kérdésre Gulyás. Veszélyt csak a fasisztákat és kommunistákat képviselő baloldal jelent. A magyar adófizetők pénzéből nem akarjuk kisegíteni a benzinkutasokat – mondta egy másik kérdésre.

Egyértelmű helyzet

Az Európai Bizottsággal megállapodtunk, majd a gyermekvédelmi törvény elfogadása után nem került sor a megállapodás aláírására a helyreállítási alap ügyében, tehát ha visszavonnánk a törvényt, akkor megszűnnének a támadások – mondta az Origo kérdésére Gulyás. Szólt arról is, hogy az nem igaz, hogy kijavították a meghibásodott Tram-traineket Budapesten, nem egyeznek Karácsony szavai a valósággal.

80 kilométer felett ráztak a Tram-trainek, de a BKV javítása után 60 kilométer felett ráztak.

A gyártó javította meg később – tette hozzá.

Kiáll a kormány a gyermekvédelmi törvény mellett

Gulyás kérdésre azt mondta, a kormány kitart a gyermekvédelmi törvény és a népszavazás mellett. Magyarország a jogállam alapértékeit kiemelten fontosnak tartja, és ezért a gyermekek védelmét kiemelten fontosnak tartja.

Ha a baloldal jutna hatalomra, akkor az általuk képviselt kommunista és fasiszta eszmék összeegyeztethetetlenek az uniós alapértékekkel.

A pénz nem Brüsszel pénze, hanem jár nekünk – tette hozzá.

Második helyen az unióban a magyar gazdasági növekedés

Gulyás közlése szerint a négy stop intézkedés 3 százalékponttal csökkentette a hazai drágulást. Szólt arról is, hogy a magyar gazdaságpolitika eredményességét jól mutatja, hogy az unióban a második helyen áll a magyar bővülés.

Mi lesz a benzinkutakkal?

Gulyás Gergely arról beszélt, hogy 3-4 benzinkútbezárásról tud a kormány. Az állam adott esetben kijelölhet szolgáltatót egy-egy területen, így senki sem marad benzinkút nélkül – tette hozzá. 10 liter benzint, vagy gázoljat lehet maximum elvinni kannában az új intézkedés szerint.

Migráció ügyben is a magyar megoldás győzött

Varga Judit arról is beszélt, négy éve is hasonló helyzet volt a migrációs helyzet kapcsán. Akkor is az országgyűlési választás zárta le a vitát – tette hozzá. Migráció ügyében is a magyar megoldás győzött.

A magyar emberek döntésén múlik mi lesz a megoldás ebben az ügyben.

Varga Judit: Politikai döntés született

Varga Judit, igazságügyi miniszter az uniós bírósági döntésről azt mondta, hogy politikai döntés született. Nem érte meglepetésként a kormányt. Politikai szereplő lett a bíróság. Egy nagy nemzetközi vita zajlik a gyermekvédelmi törvény körül – tette hozzá.

Borítóképünkön Gulyás Gergely és Varga Judit az Országházban 2018. május 15-én / MTI / Soós Lajos