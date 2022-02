A szegény, tudatlan vidékieket fel kell világosítani – mondta Márki-Zay Péter, aki most azt találta ki, hogy budapesti aktivistáknak kell eljuttatni a hazug baloldali propagandát a vidékiekhez, akiknél szerinte még internet sincs - írja az Origo.

Tessék örökbe fogadni egy települést vagy egy fél települést vagy néhány utcát, néhány lépcsőházat – magyarázta élő Facebook-videójában Márki-Zay Péter baloldali miniszterelnök-jelölt, hódmezővásárhelyi polgármester. A felvételen a téma az a mozgalom volt, amelynek lényege, hogy a baloldali propagandát úgy kell eljuttatni vidékre, hogy kinyomtatnak egy újságot és azt elviszik.

Vagyis, Márki-Zaynak a cikk elején idézett szavai arra vonatkoztak, hogy a baloldali aktivisták menjenek el egy-egy vidéki településre, szállják meg („fogadják örökbe") és ott dobják be minden postaládába az olcsón kinyomtatott, megtévesztő szövegeket.

"Ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy a félrevezetett emberekhez eljuttassuk az igazságot" – mondta Márki-Zay a videóban a vidéki emberekre utalva. A baloldali jelölt által megfogalmazott gondolat rímel arra, amelyet a baloldal terjesztett 2018-ban, az akkori választási vereség után. Szerintük ugyanis „vidéken nincs internet", az ottani emberek így nem ismerhetik az „igazságot", ezért vesztett a baloldal – mondták.

Márki-Zay Péter ezt a felsőbbrendű, a vidékieket lenéző baloldali meggyőződést képviseli.

Gyurcsány jelöltje korábban a falusi embereket tudatlannak, ostobának nevezte. Mindemellett olyan kijelentéseket tett, amelyek szerint eltörölné a rezsicsökkentést, vidéken szülészeteket, kórházakat záratna be, és támogatná a fizetős egészségügyet.

Márki-Zay Péter több társadalmi csoportot megsértett már: a vidékiek mellett az időseket, fogyatékkal élőket, jobboldali szavazókat is. Kijelentései nem maradnak reakció nélkül, legutóbb egy vidéki fórumon egy mozgássérült, rokkantnyugdíjas néni kérte számon Gyurcsány jelöltjét.

Márki-Zay Péter a migráció ellenzőit is szerencsétlen és ostoba emberekként írta le, mint ahogy azokat is, akik nem értettek vele egyet valamiben. A migráció témája kapcsán ráadásul a Magyarországon letelepedő külhoni magyarokat is „migránsnak" nevezte, és így is hivatkozott rájuk.

