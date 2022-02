A jelenlegi helyzetben egy felelős magyar kormánynak a háború megelőzésén kellene dolgoznia. Elrettentés-politikára van szükség.

– ezt a Magyar Hang nevű baloldali propagandalapnak írta Fekete-Győr vette észre az Origo.

Vagyis a Momentum bukott elnöke, majd így folytatta:

Először is – szövetségeseinkhez hasonlóan – fegyvereket

és humanitárius segítséget kell felajánlani az ukrán kormány számára, hogy ezzel is hozzájáruljunk a kárpátaljai magyar kisebbségek védelméhez.

A Momentum bukott elnöke tehát

úgy harcolna a háború ellen, hogy a kárpátaljai magyarokat és egész Magyarországot veszélybe sodorva fegyvereket küldene az ukrán haderőnek az orosz hadsereg ellen.

Fekete-Győr András, a Momentum volt elnöke Fotó: MTI / Illyés Tibor

Nem Fekete-Győr az első politikus a baloldalon, akiről kiderül, veszélyesen dilettáns egy háborús szituációban. Márki-Zay Péter, Gyurcsány Ferenc jelöltje többször is arról beszélt, hogy katonákat és fegyvereket küldene Ukrajnába.

Gulyás Márton baloldali aktivistának adott interjújában arról beszélt, hogy mindent, amit a NATO szövetségi rendszere megenged, „azt nagyon szívesen segítenénk” – mondta Márki-Zay, majd arra a kérdésre, hogy akár magyar katonákat is küldene, azt mondta:

hát hogy ha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is.

Márki-Zay Péter kijelentése azért is megdöbbentő, mert egyetlen NATO-ország sem küld katonákat Ukrajnába, mivel Ukrajna nem NATO-tag. Még az Egyesült Államok sem, ezt többször világossá tették, ráadásul ez a lépés komoly veszélybe sodorhatná Magyarországot. Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában kedd este azt is elmondta, hogy fegyvereket is küldene Ukrajnának, ahogy Fekete-Győr András is. Márki-Zay az ATV-ben azt mondta,

a NATO közös döntéseit kell végrehajtsa Magyarország is. Tehát, hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk.

Márki-Zay Péter a héten egy német lapnak is megismételte, hogy fegyvereket küldene Ukrajnába.

Miközben a Gyurcsány-Márki-Zay-féle baloldal minél jobban belekevernék Magyarországot a háborúba, addig Orbán Viktor miniszterelnök többször is kijelentette:

nem engedjük, hogy Magyarországot belesodorják ebbe a háborúba!

Dömötör Csaba, a a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában bírálta Gyurcsány jelöltjét, Márki-Zayt, azt mondta, semmilyen pártpolitikai megfontolás, semmilyen kampányszempont nem lehet fontosabb a magyarok biztonságánál.

A Századvég frissen publikált felmérése szerint a magyarok véleménye az, hogy

hazánknak távol kell maradnia a háborútól. 10-ből 9 magyar úgy látja, hogy hazánk nem sodródhat bele fegyveres konfliktusba.

A Századvég közvélemény-kutatása feltárta az ukrán-orosz konfliktussal kapcsolatos magyar lakosság békepárti véleményét, kitérve a magyar-ukrán határ katonai védelmének kérdésére is.

Borítókép: Fekete-Győr András / Ripost / Máté Krisztián