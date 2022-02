Orbán Viktor szombat délután tartotta évértékelő beszédét. A Mandiner összeszedte azokat a Márki-Zay-kijelentéseket, amelyekre reagált a kormányfő.

A Mandiner korábban beszámolt róla, hogy részeg és agymosott falusiakról sztorizott Márki-Zay Péter, valamint kijelentette: „Amíg a választókat úgy tartjuk, mint a gombát, addig a rezsicsökkentéssel lehet választást nyerni.” A baloldal közös miniszterelnök-jelöltje aberráltnak is nevezte a Fidesz-szavazókat.

Orbán Viktor a beszéde elején úgy fogalmazott: „A baloldal szerint azonban mi gombák vagyunk, és sötétben tartanak minket, és a baloldal szerint tízkor már részegek vagyunk és agymosottak, és mivel fideszesek vagyunk, ezért aberráltak is vagyunk”, utalva ezzel Márki-Zay Péter korábbi kijelentéseire.

Az is kiderült korábban, hogy Márki-Zay Péter kevesli a zsidókat a Fideszben. Erre Orbán Viktor úgy reagált:

A baloldal kiszámolta, hogy melegből túl sok, zsidóból túl kevés van. Ennyi zagyvaságot csak akkor hord össze az ember, ha begombázott

– fogalmazott Orbán Viktor. Aláhúzta: „Emberemlékezet óta nem beszéltek így a magyarokkal. Az ember nem hisz a fülének” – mondta a kormányfő. „Ha ezt stratégia, akkor az világszabadalom. Akárhogy is nézzük kínos, nem kicsit, nagyon. Még nekünk is kínos, még akkor is, ha a baloldal benne van a nemzetben, mint a balsorsa Himnuszban” – tette hozzá. A miniszterelnök beszédében arra is kitért: „Horn Gyula forog a sírjában, Medgyessy nem győz félrenézni, az SZDSZ-esek zavartan bámulják a cipőjük orrát. Csak Gyurcsányt és Bajnait nem zavarja, elvégre ők hozták az ország nyakára ezt az egész Gyurcsány-showt.”

Mint a kormányfő fogalmazott, „Gyurcsányék tették fel maguk elé a színpadra, ne látszódjék, hogy valójában ők készülnek a visszatérésre.

Magyarország legkorruptabb kormányának vezetői, Gyurcsány és Bajnai, egy gombaszakértővel megerősítve. Ez volna hát a Magyarország kormányzására jelentkező nagy csapat. Ez a baloldal ajánlata Magyarország számára

– húzta alá a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor (Facebook)

