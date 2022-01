Tüntetések robbantak ki több kazahsztáni városban, miután a közép-ázsiai ország kormánya feloldotta a cseppfolyósított gáz árplafonját, aminek következtében megemelkedett a benzin népszerű alternatívájaként használt termék ára - jelentette kedden a Reuters brit hírügynökség.

Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök kedden este rendkívüli állapotot hirdetett ki a tömegtüntetések által legerősebben érintett nyugati Mangisztau megyében és Almati városában. Az intézkedés a tervek szerint két hétig lesz hatályban.

A több kazahsztáni városban kirobbant megmozdulásokon a protestálók a cseppfolyósított gáz árának csökkentését követelik.

A palackos, cseppfolyósított gázt gépjárművek üzemanyagaként is használják, ennek neve autógáz vagy LPG. A benzinüzemű autók átalakíthatók autógázzal üzemeltetésre.

Az egykori szovjet tagköztársaságban, ahol nincs parlamenti ellenzék, ritkák a nyilvános tiltakozások, egyben törvénytelennek is számítanak, ha megtartásukra a szervezők nem nyújtanak be előzetes kérelmet.

A mostani megmozdulásokon több ezer ember gyűlt össze. A tüntetések Zsanaozen iparvárosban kezdődtek hétfőn, majd az ország több városára és falvára is átterjedtek.

Zsanaozenben évekkel ezelőtt heves és sok halálos áldozattal járó összecsapások törtek ki. A nyugat-kazahsztáni Mangisztau tartomány olajipari központjának számító városban 2011. december 16-án kőolajipari munkások sztrájkját követően robbantak ki tömeges zavargások, a kivezényelt rendőrök rálőttek magasabb bért követelő munkásokra. Tizenhét ember meghalt, 117-en megsebesültek.

A tiltakozók most azt követelték, hogy a cseppfolyósított gáz új árát a felére, a tavalyival megegyező mértékűre, literenként 120 tengére (89 forint) csökkentsék.

A kiskereskedők az ár negyedével történő csökkentésébe beleegyeztek, de Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök kormánya szerint a termelési költségek miatt további csökkentés már nem lehetséges. Az energiaügyi minisztérium azzal indokolta az árplafon eltörlését, hogy az év eleje óta az energiatőzsdéken forgalmazott cseppfolyós gáz iránt megnőtt a kereslet.

Az árat korábban szabályozták, de a tisztviselők szerint a mesterségesen alacsony árak mellett a cseppfolyósított gáz előállítása nem lehetséges.

A tiltakozások kiterjedtek Mangisztau tartományi központjára, Aktaura, valamint a legnagyobb kazah olajtermelő, a Tengizchevroil alvállalkozói által használt munkásnegyedre. Egyes jelentések szerint több mint 70 embert őrizetbe vettek. A Chevron amerikai multinacionális olajvállalat vezette társaság közölte, hogy a gázkitermelés mértéke nem változott.

Kazahsztán legnagyobb városában, Almatiban a rendőrség hétfőn és kedden lezárta a főteret. A belvárosban akadozott a mobilinternet. A kedd esti órákban a rendőrség villanógránátot vetett be az almati polgármesteri hivatalt megrohamozó tüntetők tömegének oszlatására. A Reuters hírügynökség tudósítója szerint egy sor robbanást is hallani lehetett a város főterének térségéből, ahol a polgármesteri hivatal is található.

Helyi sajtóértesülések szerint a fővárosban, Nurszultanban pedig könnygázzal oszlatott a rohamrendőrség.

Tokajev kedden a Twitteren közölte, hogy Aktauban egy kormánybizottság kezdte meg munkáját, amely az ország stabilitása érdekében megoldást fog találni a problémára. Az államfő egyben felszólította a tüntetőket, hogy "viselkedjenek felelősségteljesen".

A kazah elnök egy későbbi nyilatkozatában figyelmeztette a tüntetések résztvevőit, hogy illegálisak a kormányzati és katonai épületek elleni támadásokra buzdító felhívások. Hangsúlyozta egyúttal, hogy a kormány nem fog elbukni; kölcsönös bizalmat és párbeszédet akar konfliktus helyett.