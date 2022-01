Az Európai Bizottság tervezetének javaslattá válása, majd elfogadása több szempontból is pozitív fejlemény lenne, ugyanis az atomenergia nemcsak a klímasemlegesség elérését teszi lehetővé, hanem az uniós energiaárak kiküszöbölésében, valamint az EU energiafüggőségének csökkentésében is fontos szerepet játszik – mutatott rá Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs annak kapcsán, hogy az Európai Bizottság az uniós tagállamok tudtára hozta, hogy az atomenergiát és a földgázt is a klímabarát kategóriába sorolná.

A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára emlékeztetett rá, hogy

a V4-es tagállamok, köztük Magyarország – amelynek négy reaktora az ország villamos energiájának 48 százalékát termeli – szintén jelentős szerepet játszott abban, hogy Brüsszel elismerte, az uniós gazdaság szén-dioxid-mentesítéséhez szükséges tiszta energia előállításához az atomenergia-ágazat is hozzájárulhat.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban megírta, a nemrég nyilvánosságra hozott döntés hatalmas felzúduláshoz vezetett Németország baloldali és zöldpárti politikusainak körében, akik Ausztriával együtt jogi úton is fellépnének a tervezet ellen – de a sikerre kevés az esélyük.