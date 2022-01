Botrány 3 órája

Nem először érik tetten Márki-Zay antiszemitizmusát

A baloldal miniszterelnök-jelöltje korábban többször is tett antiszemita kijelentéseket, az elmúlt időszakban a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) pedig több antiszemita politikust is támogatásáról biztosított. Mindez azután kapott ismét visszhangot, hogy Veszprémy László Bernát holokausztkutató, újságíró a Times of Israel hasábjain hívta fel a figyelmet arra, hogy Márki-Zay Péter a zsidóságot lejárató tartalmakat oszt meg a közösségi oldalán. Később a cikket az oldal törölte, ezután pedig a baloldal támadást indított Veszprémy ellen.

Emlékezetes, hogy Márki-Zay Péter a baloldal által Pegasus-botránynak nevezett ügy tavaly nyári kirobbanásakor olyan képet posztolt a Facebook-oldalán, mely a botrány miatt kritizálja Orbán Viktort, s melyen a miniszterelnök Izrael állam zászlajára és címerére, a menórára van rászerkesztve. – S hogy félreérthetetlen legyen a hirdetmény üzenete, szerényen és visszafogottan ugyan, de Orbán mögött fölsejlik az izraeli zászló, s a miniszterelnök válla fölött sejtelmesen kikandikál a Dávid-csillag három ága is – jegyezte meg Márki-Zay akkori akciójára reagálva Frölich Róbert, országos főrabbi, valamint Gábor György, egyetemi tanár közös cikke, ami a szombat.org portálon jelent meg. Azonban nem ez volt az utolsó eset, amikor Márki-Zay Péter antiszemita megnyilvánulást tett, mivel tavaly decemberben a baloldal miniszterelnök-jelöltje Orbán Viktor „egy melegházasságban élő homofób zsidó tanácsadójaként” célzott a több éve elhunyt Arthur J. Finkelsteinre, mint Bohár Dánielnek, a PestiSrácok és a Pesti TV riporterének a munkáltatójára. Amellett, hogy a megjegyzés antiszemita, ráadásul kegyeletsértő is mert a Fideszt korábban tanácsaival informálisan ellátó, zsidó származású amerikai republikánus médiaszakember 2017-ben hunyt el. Az ügy vetülete még, hogy Kardos Péter neológ főrabbi betelefonált Bolgár György műsorába a Klubrádión, ahol hasonlóan kifogásolta, hogy Márki-Zay korábban „zsidózott”. Idézzük: „Azt mondja a Márki-Zay, hogy az a zsidó buzi, aki egy férfival élt együtt, az volt Orbán tanácsadója”. Az Új Élet zsidó folyóirat, melynek Kardos a főszerkesztője, a következő szöveggel osztotta ezt meg Facebookon: „Kardos Péter főrabbi élő adásban telefonált be a Klubrádióba, hogy panaszt tegyen az ellenzék miniszterelnökjelöltje, Márki-Zay Péter antiszemitizmusa miatt." Hasonló vádat fogalmazott meg Veszprémy Bernát László történész is a Times of Israel honlapon megjelent angol nyelvű dolgozatában. Mint ismert, Veszprémy cikkét a portál törölte, miután a magyar baloldal heves kirohanásokat intézett a szerző ellen. Veszprémy, aki a Mandinernek is rendszeres szerzője, a magyar lap hasábjain számolt be a történtekről. Ahogy írja, a december 23-án megjelent cikkben arra mutatott rá, hogy Márki-Zay Péter baloldali miniszterelnök-jelölt a zsidóságot lejárató posztokat közöl folyamatosan. "A cikk címe Legyőzze-e egy homofób és antiszemita politikus Orbán Viktor magyar miniszterelnököt? volt, a cikkben pedig felsoroltam, hány antiszemita politikussal fotózkodott és dolgozott már együtt Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt. A lista hosszú: Sneider Tamás volt szkinheddel, a Jobbik volt elnökével szerepelt. Kampányát Csibi Barna támogatta. De kiállt a jobbikos Bíró László és a szintúgy jobbikos Rig Lajos mellett is (utóbbi mellett mozgalma, a Mindenki Magyarországa Mozgalom állt ki). Mint emlékezetes, Bíró tetűcsúszdásoknak nevezte a zsidókat, Rig pedig a cigányokat hívta a zsidók biológiai fegyverének" - írta Veszprémy. Borítókép: Márki-Zay Péter

