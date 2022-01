Márki-Zay szerint nem nőtt a Fidesz-tábor, hiszen a koronavírus megtizedelte az időskorú lakosságot. Bár arról még nem tudni, hogy Márki-Zay Péter szövetségesei mit gondolnak a baloldali miniszterelnök-jelölt kijelentéséről, a Kutyapárt elnöke „parasztságnak” nevezte közösségi oldalán a baloldali politikus megnyilvánulását – számolt be róla a Mandiner.

A covid-halálozás és a választási esélyek

A Mandiner a kijelentést követően felfedezte: a koronavírus-járványban elhunyt idősek elhalálozása visszatérő elem lehet Márki-Zay Péter választási kalkulációjában. A balliberális olasz La Repubblica című lapban megjelent interjúban

Márki-Zay már novemberben az elképzelt választási győzelme egyik eszközeként beszélt idősek COVID-haláláról.

2021. november 7-én jelent meg Andrea Tarquini Márki-Zay Péterrel készített interjúja a balliberális olasz La Repubblica című lapban. Ebben az akkor még friss, közös kormányfőjelölt elsősorban arról beszélt, hogyan nyerné meg a 2022-es választást (többek között az interjú címe is az volt, hogy „Magyarország, Márki-Zay: Így fogom legyőzni Orbánt a választáson” – a szerk.).

Az interjú egy pontján Márki-Zay Péter a következőket mondta:

Orbánt egyre kevesebben támogatják. Most 48 százalékon állnak, de egyre csökkennek. Rájuk az idősebb generáció szavaz, amelyet megtizedelt az a Covid, amelyet (Orbán) nem tudott hatékonyan kezelni, nem pedig a fiatal tehetségesek, akik egyre nagyobb számban hagyják el az országot.

Márki-Zay Péter újévi, valamint néhány héttel korábbi megszólalása is bizonyítja tehát, hogy az idősek járványban történt elhalálozása Márki-Zay választási kalkulációinak visszatérő elemét képezi.

Az említett interjút itt, a fenti kijelentést pedig az alábbiakban olvashatja vissza olasz nyelven:

„Orbán ha sempre meno consensi. Adesso sono al 48 per cento, ma continuano a calare. Per lui vota la vecchia generazione decimata dal Covid per la sua inefficienza nel combattere la pandemia, non i giovani talenti che espatriano sempre più numerosi.”

Az eredeti cikket itt érheti el.

Borítóképünkön Márki-Zay Péter. Fotó: MTI/Balogh Zoltán