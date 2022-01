A Magyar Nemzet értesülése szerint Márki-Zay Péter a Timothy Garton Ash angol történésszel folytatott szerda délutáni londoni beszélgetésében a moderátor felvetésére megerősítette azon véleményét, miszerint

az ellenzék győzelme főnyeremény lenne Brüsszel számára.

A baloldali miniszterelnök-jelölt szerint Magyarországot ma már fel sem vennék az Európai Unióba, mivel hiányzik a fékek és ellensúlyok rendszere.

Mint ismert, a baloldal miniszterelnök-jelöltje előző héten, Londonba eredetileg a Momentum által szervezett kampányrendezvényre utazott ki (amelyről a Magyar Nemzet részletesen beszámolt), ahol újfent számos botrányos kijelentést tett. Először az eseményen megjelentek hozzátartozóin gúnyolódott. Mint fogalmazott,

mindenki hozzá tud tenni ahhoz, hogy Magyarország egy normálisabb hely legyen. Meg persze mindenki, aki itt ül, annak van 2, 5, 10 magyar rokona. Olyan is van, aki a Fideszre szavaz. Most ne mondjam azt, hogy normális?!

De Márki-Zay Péter tovább ment ennél. A londoni kampányrendezvényen magát a Messiáshoz hasonlítva kifejtette, ő személy szerint vallásos élményként tapasztalta meg Simon András és Péterfi Judit csatlakozását a kampánycsapatához.

– Péterfi Juditot, amikor Simon Andrással felkerestük, azt mondta, jön, mindent eldob. A kommunikációs vezetőm, Simon András egy tapasztalt vezető, és ő is felajánlotta a segítségét (…) Ez egy majdnem vallásos élmény. Katolikusként sokat olvassuk meg halljuk a Bibliát, és látjuk, hogy az apostolok mindent eldobtak, és követték a mestert – én is hajlamos voltam mindent eldobni – de vannak még ilyen emberek

– jelentette ki Márki Zay Péter. Mindezek ellenére szerinte csupán két olyan ember létezik, aki soha nem árulná el a szivárványkoalíciót: az egyik ő, a másik pedig Gulyás Márton, a Partizán műsorvezetője.

Ő nyíltan meleg, és szerintem kommunista. Nagyon szeretem

– tette hozzá.

Később kiderült, Márki-Zay Péter Londonban Bajnai Gordon volt miniszterelnökkel is találkozott, akit a városháza-botrány kapcsán nyilvánosságra került hangfelvételen régi „harcostársa”, Gansperger Gyula baloldali üzletember úgy mutatott be, mint aki a baloldal és bizonyos külföldi csoportok között közvetít. A hangfelvételen Gansperger úgy fogalmaz: „Magyarországon alapvetően az egész ellenzék mozgása mögött – én azt gondolom – külföldi erők és finanszírozók állnak. (...) Ugye, kik ezek az erők?” – teszi fel a kérdést Gansperger saját magának, majd meg is válaszolja azt: „Ugye, egyik része ez a Soros-birodalom, fogalmazzunk így. A másik része azok a nagytőkés csoportok, Németország, Egyesült Államok főleg, akik itt szeretnék, hogyha befolyással rendelkeznének.

Én azt gondolom, hogy ezeknek az embere a Gordon [Bajnai Gordon baloldali exkormányfő]. Most a szónak nem a rossz értelmében véve. Nem. Ő az a miniszter, volt miniszter, aki kapcsolatot tart ezekkel az emberekkel. Nyilván nem (...) a 007-es ügynökkel, hanem ezek mind elnökök, nem tudom, micsodák, tehát megvan ennek a rendszere. (...)

Minden ennek a tábornak, akármit is mond a Gyurcsány meg a többi, minden külföldről jön.

Tehát ez nem állt volna össze, mint a tejbegríz” – magyarázta az üzletember.

Márki-Zay Péter és a volt kormányfő találkozása egy Mandinernek küldött olvasói fotó által derült ki. A két politikus több mint három órán át tárgyalt, így Márki-Zay kiruccanásának talán legfontosabb indoka az volt, hogy találkozhasson Bajnaival, hiszen a fórumára mindössze két órát szánt.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Mohai Balázs/MTI)