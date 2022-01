Koronavírusos lett Márki-Zay Péter – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

Ma reggel kiderült, hogy elkaptam a koronavírust. Tegnap este az ATV székházában, a stúdióba lépés előtt testhőmérsékletet mértek, akkor még minden rendben volt. Hajnalban éreztem, hogy kicsit kapar a torkom, ezért elvégeztem egy tesztet. Pozitív lett – adta hírül közösségi oldalán Márki-Zay Péter.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje jelezte, hogy három oltást vett fel, és megfázásos tünetei vannak, emellett abban reménykedik, hogy öt nap múlva folytathatja országjárását. Márki-Zay bejegyzése alatt több baloldali politikustársa is kommentelt.

Reméljük csak pihenés lesz, kop,kop,kop. Gyógyulj Péter! – írta például a múlt pénteken a Blaha Lujza téri aluljáróban vele együtt kampányoló Jámbor András.

Dobrev Klára is abban reménykedik, hogy miniszterelnök-jelöltjük minél hamarabb újra tudja kezdeni országjárását.

Gyógyulj meg, Péter, hogy mihamarabb folytathassuk a közös kampányt! – írta hozzászólásában Gyurcsány Ferenc felesége.

Emlékezetes, tavaly márciusban Dobrev Klára is országjárásán lett koronavírusos. Amellett, hogy az akkor még miniszterelnöknek készülő DK-s politikus rengeteg szövetségesét végiglátogatta, szintén járt az ATV-ben is. Utóbb Vadai Ágnes, DK-alelnök utalt is rá, hogy a baloldalra sorolt televízió stúdiójában kaphatta el a fertőzést Dobrev Klára.