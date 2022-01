1948-ban volt utoljára ilyen kevés lakosa Horvátországnak – írja a V4NA hírügynökség. Ezt mutatják a hivatalos népszámlálás első adatai:

1991 óta az Adria-parti állam lélekszáma 895 ezer fővel csökkent. Ez nagyjából Zágráb lakosságának felel meg.

30 év alatt egy fővárosnyi ember tűnt el Horvátországból. Csak az elmúlt évtizedben az ország a lakosságának 10 százalékát, csaknem 400 ezer embert veszített el. 2011-ben ugyanis 4 284 889-en éltek Horvátországban, ma pedig a hivatalos mérések alapján 3 888 529 lakost jegyeznek. A népszámlálást 2021-ben végezték el Horvátországban.

A városi lakosság száma is csökken

Három olyan város van Horvátországban, ahol a lakosság száma meghaladja a 100 ezer főt: Zágráb, Split és Rijeka. A hivatalos adatok szerint a fővárosban 769 944-en élnek, a második a tengerparti Split a maga 161 ezer lakosával. A 100 ezer főt meghaladó városok listájára ezeken kívül csak Rijeka fért fel, ott 108 ezer ember él. Érdekesség, hogy a nagyobb városok lélekszáma is jelentősen visszaesett. Rijeka lakossága egy évtized alatt 14, míg Splité 13 százalékkal csökkent.

Mit sem sejtő turisták Dubrovnikban. A látogatók nem érzékelik, de jelentős demográfiai gondokkal küzd HorvátországForrás: Denis Lovrovic / AFP

Nincs olyan megye, ahol nőtt volna a lakosok száma

A népszámlálás elsődleges eredményei azt mutatják, hogy nincs olyan megye Horvátországban, ahol nőtt volna a lakosok száma. Vukovár-Szerém Megyében szinte ötödével csökkent a lakosok száma 10 év alatt. Sziszek-Monoszló és Bród-Szávamente megyékben csaknem 18 százalékkal fogyott az ott élők száma ezen időtartam alatt. A legkisebb lélekszámcsökkenés Zágrábban, a Dubrovnik-Neretva és Zára megyében figyelhető meg.

A háború után az elvándorlás a legfőbb probléma

A horvát média szerint ezek a számok ugyan kijózanítólag hatnak, mégis még mindig szebb képet festenek, mint a valós állapotok.

A horvátok közül sokan dolgoznak Nyugat-Európában, így az év nagyobb részét a gazdagabb európai uniós országokban töltik, csak látogatóba járnak haza a családjukhoz. A felmenőik azonban őket még jórészt otthonra jegyeztették be. Ha ezt is figyelembe vesszük, akkor további lakosságcsökkenéssel kell számolni. A 90-es évek balkáni háborúk is megtették a magukét, akkor többen menekültek külföldre, hagyták el otthonaikat. A kiáramlás folytatódott az elmúlt években, annak ellenére, hogy most már béke és stabilitás tapasztalható az országban. A nagyobb fizetés, a biztos megélhetés sokakat arra ösztönzött, hogy elhagyják szülőföldjüket. A negatív népszaporulat is befolyásolta ezeket az adatokat. Horvátországban már évek óta tapasztalható a trend. Többen halnak meg évente, mint ahányan születnek.

Demográfiai szempontból a világ 10 legrosszabb állama között

Ezekben a számokban semmi meglepő nincs – mondta az adatok kapcsán a horvát közmédiának Nenad Pokos. A népességkutató szerint az elmúlt 10 évben a lakosságszám csökkenése egyértelműen drámainak mondható. Mindez legfőképpen a negatív demográfiai adatoknak és az elvándorlásnak tudható be. Mint a szakember fogalmazott: Horvátország a népességfogyás szempontjából a világ 10 legrosszabb állama között van. Ezt bizonyítják a mostani adatok is – tette hozzá a demográfus. Pokos aláhúzta: 10 év alatt 400 ezer ember, ez hatalmas esésnek számít. Szerinte mintegy 150 ezer emberrel kevesebb született az elmúlt évtizedben, mint amennyi meghalt, és 250 ezerre tehető azok száma, akik a szebb jövő érdekében elhagyták az országot.

Borítókép: Éttermek és kávézók Zágráb óvárosában