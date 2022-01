Az egyetemes magyarság csonkítatlanul csakis akkor tud megmaradni, ha minden nemzetrésze megmarad, ha nem csak az anyaországi magyarság marad meg, hanem az erdélyi magyarság, a felvidéki magyarság, a vajdasági magyarság, a kárpátaljai magyarság, sőt a diaszpóra magyarsága is - hangsúlyozta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke csütörtökön Palicson, a magyar kultúra napjának délvidéki központi ünnepségén, ahol átadták neki a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség (VMMSZ) Aranyplakettjét.

A VMMSZ a díj odaítélésekor hangsúlyozta: Semjén Zsolt "közösségszeretete, a keresztény alapokon tovább épülő és építkező magyarságért vállalt állhatatos szolgálata nélkül nem élnénk, nem élhetnénk ma azt a magyar világot, amely a cselekvő mindennapokban és mindennapoknak ad erőt, ad hitet s szívet".

"A mi nemzeti elkötelezettségünk egyetemes nemzeti elkötelezettség, mert azt mondjuk, hogy nem csak nekünk magyaroknak, hanem minden nemzetnek az a küldetése, hogy a saját értékeit megőrizze, kimunkálja és felmutassa, mert ez az az értékgazdagság, amit csak az az adott nemzet adhat az egyetemes emberiségnek. Így a mi küldetésünk is az, hogy a saját értékeinket megőrizzük, kimunkáljuk és felmutassuk. Mert ha mi nem tesszük meg, rajtunk kívül senki nem teszi meg, és ha mi eltűnünk a történelemből, akkor az egyetemes emberiség lesz örökre pótolhatatlanul szegényebb egy sajátos arccal, egy sajátos dallammal, végeredményben Istennek egy gondolatával, azzal, amit magyarságnak nevezünk" - fejtette ki gondolatait a miniszterelnök-helyettes.

Semjén Zsolt beszédében rámutatott, hogy "a magyar megmaradás szempontjából fontos a magyar kultúrának, a magyar történelemtudatnak, a magyar nyelvnek a megmaradása, hiszen a magyar az kultúrnemzet, de a magyar nemzet nem csak kultúrnemzet, hanem a szónak egy nagyon széles értelmében, közjogi értelemben politikai nemzet is".

A miniszterelnök-helyettes szerint ezért volt kulcsfontosságú az, "hogy a magyar állampolgárságot ki tudtuk terjeszteni minden magyarra, bárhol él a világon". "Ez a nemzetnek a közjogi egyesítése. Mindig is egy voltunk mint kultúrnemzet, a magyar nyelv, a történelemtudat, a magyar kultúra egységében, de a magyar nép mindig politikai nemzet volt abban az értelemben, hogy a Szent Korona által az alkotmányos jogfolytonosság egységében is voltunk" - húzta alá.

A miniszterelnök-helyettes kiemelte, hogy egy adott nemzetrész magyarsága, így a vajdasági magyarság is több mindenért felelős. "Felelős elsősorban önmagáért, hiszen a vajdasági magyarságot a vajdasági magyarságon kívül senki nem tudja megőrizni. (...) Felelős az egyetemes magyarságért, és felelős a többi nemzetrészért is, hiszen ami a Vajdaságban történik, az példa és hivatkozási lehetőség a többi nemzetrész számára is" - szögezte le, majd megemlítette, hogy a vajdasági magyarság kulturális autonómiája, vagy a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programja példaként szolgál és szolgált más magyar közösségek számára is.

Semjén Zsolt rámutatott arra is, hogy a szerbek és a magyarok túl tudtak lépni terhelt múltjukon, és történelmi megbékélést tudtak megvalósítani, ma pedig Magyarország Szerbia legnagyobb támogatója az európai integráció terén.

A csütörtöki rendezvényen átadták a VMMSZ által alapított életmű- és pályadíjakat. Magyar Életfa-díjjal ismerték el Birkás János nyugalmazott karnagy és zenetanár, Brezovszki Eszter népdalkörvezető, néptáncoktató, művelődés- és közösségszervező, Jódal Rózsa tanár, író, szerkesztő, valamint Pintér József helytörténet-kutató munkásságát.

A szövetség plakettjével jutalmazták Komarek Magdolna közösség- és művelődésszervezőt, Mihók Attila citeraoktatót, Stefaniga Ottíliát, a 25 éves Óbecsei Schola Cantorum alapító karnagyát, Varga Lívia művelődés- és közösségszervezőt, valamint a Közép-Bánság magyar közösségi életét meghatározó és hagyományainak megtartásában kiemelkedő szerepet betöltő, 75 éves Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületet.

Borítókép: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke (b) átveszi a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség (VMMSZ) Aranyplakettjét Sutus Árontól, a szervezet elnökétől a magyar kultúra napjának délvidéki központi ünnepségén a vajdasági Palicson 2022. január 27-én.