Bárminemű túlzás nélkül a 2021-es év a valaha volt legsikeresebb év volt a bilaterális kapcsolatainkban. Két jelentős válságot tudott a magyar kormány sikeresen kezelni az Oroszországgal folytatott jó együttműködésnek köszönhetően, többek között erről is beszélt Szijjártó Péter a Russia Todaynek adott interjúban – írja az Origo.

A külgazdasági-és külügyminiszter kifejtette, hogy tudtak Szputnyik oltóanyagot vásárolni, az európai országok között gyakorlatilag elsőként, megvédve ezzel az emberek életét. Másrészt pedig hosszas tárgyalások után alá tudták írni a hosszútávú gázszállítási megállapodást, éppen mielőtt kitört volna az energiaválság, így biztosítani tudták az ország gázellátását, ellentétben más európai vagy nyugati országokkal. A miniszter beszélt még a koronavírus elleni oltás kötelezővé tételéről, a orosz-amerikai kapcsolatokról és Közép-Európa helyzetéről is.

Szijjártó Péter arra a riporteri felvetésre, miszerint Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin óva intette amerikai partnerét az eszkalálódó szankciók ellen, addig Biden elnök ígéretet tett arra, hogy nem telepít támadófegyvereket Ukrajnába, azt mondta, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter beszámolt neki arról, hogy a két elnök tárgyalni fog egymással.

Nagyon örültem ennek, hiszen nekünk, közép-európaiaknak nagyon fontos, hogy a Kelet és a Nyugat, hogy az Egyesült Államok és Oroszország közvetlen és folyamatos párbeszédet folytasson. Nagyon örülünk annak, hogy a két elnök újra tárgyalt. Hisszük, hogy semmi sem tudja helyettesíteni a két elnök közötti közvetlen párbeszédet. Minél többet beszélnek egymással, annál jobban megérthetik egymást, és minél jobban megértik egymást, annál jobban tudják megoldani azokat az ügyeket, amelyek kihívást jelentenek a mi régiónkban.

Szijjártó Péter úgy látja, hogy a közép-európaiak megtanultak egy nagyon egyértelmű leckét a történelmük során, miszerint ha konfliktus van Kelet és Nyugat között, az rossz a közép-európai régió számára, ha pedig jó a kapcsolat, az a közép-európaiaknak is jó.

Tehát a közvetlen párbeszéd az USA és Oroszország között az a nemzetbiztonsági érdekeinket szolgálja

– szögezte le, majd hozzátette:

mi valóban úgy tekintünk Közép-Európa biztonsági helyzetére, mint egy számunkra kulcsfontosságú kérdésre és ezért bármi, ami hozzájárul az itteni kihívások leküzdéséhez, illetve a feszültségek oldásához a régióban, az a mi érdekeinket is szolgálja. Ezért vagyunk nagyon is érdekeltek abban, hogy sikeresek legyenek a NATO és Oroszország közti tárgyalások majd jövő év elején.

Minden magyart arra buzdítanak, hogy oltassa be magát

Szijjártó Péter a kötelező oltások kérdéséről azt mondta, hogy

Vizsgáljuk, hogy hogyan tudnánk tovább növelni azoknak az állampolgároknak a számát, akik megkapják az oltást, hiszen ebben látjuk az egyetlen megoldását a válságnak. Igyekeztük az összes magyart arra buzdítani, hogy vegye fel az oltást, és ebben viszonylag sikeresek voltunk. Nagyjából 6,3 millió magyar állampolgár oltatta már be magát, az első három között vagyunk Európában a harmadik oltás tekintetében.

Szijjártó azt is leszögezte, hogy Európában elsők vagy másodikak voltunk a 60 százalékos átoltottság elérése terén, ezért tudták Európában elsőként újraindítani a gazdaságot, aminek köszönhetően nagy versenyelőnyre tettünk szert, így az év végére a növekedési ráta meghaladhatja a 6, talán a 6,5 százalékot is.

Tehát számunkra kulcsfontosságú, hogy növeljük a beoltott állampolgárok számát, ennek ellenére nem vezettük be a kötelező oltást. Amit tettünk, az az, hogy a munkáltatóknak adtunk jogot arra, hogy a munkavállalóik körében kötelezővé tegyék azt, de nem döntöttünk úgy, hogy kötelezővé tesszük az oltást. Igyekszünk erre ösztönözni az embereket, bőven elegendő oltóanyag áll rendelkezésünkre, nagyjából 10 millió dózis van raktáron. Ez azt jelenti, hogy minden magyar felveheti az első, második vagy akár a harmadik oldást is, várakozni sem kell, sőt, vannak olyan napok, amikor oltatni lehet regisztráció nélkül is.

A külgazdasági-és külügyminiszter hangsúlyozta azt is, hogy minden rendelkezésre áll, mindent biztosítottak az állampolgárok számára, és remélik, hogy annak ellenére, hogy nem tették kötelezővé az oltást, az oltatlanok közül is egyre többen fognak élni a lehetőséggel.

A Szputnyik-V oltóanyagra vonatkozó kérdés kapcsán - miszerint még mindig nem fogadta el az EU - kifejtette, hogy az tény, hogy a Szputnyikot a nemzetközi szervezetek nem ismerik el, de az teljes mértékben politikai kérdés. Szijjártó a riporternek kifejtette, hogy az orosz tudományos közösség kimagasló, az orosz orvosi megoldások sikeresek, az orosz oltások biztonságosak és hatékonyak, de ez egy politikai kérdés.

Mi Magyarországon nagyon egyértelmű tapasztalatokkal rendelkezünk, amint említettem, több mint 6 millió magyart oltottunk be, hat különböző oltóanyagot használunk, ideértve a Szputnyikot és a Sinopharmot, illetve négy nyugat-európai gyártmányt: a Pfizert, az AstraZenecát, a Modernát és a Janssent. Tehát nagyon színes tapasztalatokkal rendelkezünk, és elmondhatom, hogy egyik oltás sem rosszabb a másiknál. Magyarul az összes általunk használt oltóanyag biztonságos és hatékony, ideértve a Szputnyikot is, ami nagyon jól teljesít Magyarországon. Kicsit kevesebb, mint 1 millió magyart oltottak be ezzel az oltóanyaggal, engem is beleértve, és nagyon nagymértékben járult hozzá a sikeres oltási kampányunkhoz.

A miniszter kifejtette, hogy csak reménykedni tud abban, hogy a Szputnyik elismerésére vonatkozó nemzetközi döntéseket hamarosan meg fogják hozni, és reméli, hogy ezeket a döntéseket pusztán szakmai alapon fogják meghozni, mindenféle politikai megközelítés nélkül.

A 2021-es év a valaha volt legsikeresebb év volt a bilaterális kapcsolatokban

Oroszország elnöke a Barátság érdemrenddel tüntette ki Szijjártó Pétert, amiért hozzájárult az orosz-magyar kapcsolatok fejlesztéséhez. Arra a kérdésre, miszerint hogyan gyarapodnak a kapcsolatok a két ország között, Szijjártó azt válaszolta, hogy

Nagyon büszke vagyok erre a kitüntetésre, és hálás vagyok az elnök úrnak, aki ezt adományozta, illetve külügyminiszter kollégámnak, aki átadta nekem ezt az elismerést. Elmondhatom azt, hogy Magyarország, a magyar emberek, a magyar nemzet nagyon sok előnyét látta ennek a sikeres orosz-magyar együttműködésnek. Bárminemű túlzás nélkül a 2021-es év a valaha volt legsikeresebb év volt a bilaterális kapcsolatainkban. Két jelentős válságot tudott a magyar kormány sikeresen kezelni az Oroszországgal folytatott jó együttműködésnek köszönhetően.

Kifejtette, hogy tudtak Szputnyik oltóanyagot vásárolni, az európai országok között gyakorlatilag elsőként, megvédve ezzel az emberek életét. Másrészt pedig hosszas tárgyalások után alá tudták írni a hosszútávú gázszállítási megállapodást, éppen mielőtt kitört volna az energiaválság, így biztosítani tudták az ország gázellátását, ellentétben más európai vagy nyugati országokkal. Ez a két legjelentősebb, illetve ezen túlmenően egy hatalmas közös orosz-magyar projekt Egyiptomban, amelynek keretében több mint 1300 vasúti kocsit szállítanak az egyiptomi vasúti társaságnak, ami egyébként a legnagyobb megrendelés, amelyet a magyar közlekedési ágazatban valaha is láttunk.

Tehát ha nem fektettünk volna ekkora hangsúlyt az elmúlt években arra, hogy fenntartsuk a tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatot Oroszországgal, – a negatív globális és regionális fejleményektől függetlenül – akkor nem lettünk volna képesek arra, hogy ilyen sikereket érjünk el. És ezek a sikerek egyértelműen a magyar emberek érdekeit szolgálják, számomra pedig ez a legfontosabb szempont a külpolitikámat illetően: hogy a magyar emberek érdekeit szolgáljam, nem pedig az, hogy a nemzetközi média kedvére tegyek vagy az ő érdekeit szolgáljam, mert őszintén szólva nekem nem ez az elsődleges célom

– zárta gondolatait.

Borítóképünkön Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Fotó: MTI/Máthé Zoltán