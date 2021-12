Az ex-kormányfőt eredetileg az késztette megszólalásra, hogy a sajtóban Anonymusként emlegetett, a baloldali korrupciógyanús ügyekben számos információval szolgáló álarcos alak csütörtökön közzétett egy fényképet, amelyen Bajnai Gordon és Gansperger Gyula együtt érkeznek meg, feltehetően egy üzleti megbeszélésére. Bajnai pontokba szedve foglalta össze a Facebookon, mire is emlékszik az egyébként most nyáron folytatott megbeszélésből, ám – a volt miniszterelnök szerencsétlenségére – Anonymus rövidesen hosszú beszélgetésrészleteket hozott a sajtó tudomására ugyanerről az eszmecseréről. Az ellentmondásokat – követve Bajnai sémáját – mi is pontokba szedtük – közölte a Mediaworks Hírcentruma.