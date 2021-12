Jóllehet hivatalosan még nem jelentette be jelöltségét, a felmérések szerint ha most tartanák az elnökválasztást, a bevándorlásról, az iszlámról és a nemzeti identitásról vallott radikális felfogásairól ismert Zemmour a második fordulóba is bejutna, maga mögé utasítva Marine Le Pent, a Nemzeti Tömörülés jelöltjét.