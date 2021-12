Ezzel szemben a gyermekjogok nemzetközi napjára időzítette kampányát a Szivárványcsaládokért Alapítvány. A kampány az alaptörvény 9., valamint az örökbefogadást szabályozó törvénymódosítás benyújtásának évfordulójához is igazodik, hiszen közel egy éve került be az alaptörvénybe, hogy az apa férfi, az anya nő, valamint az örökbefogadással összefüggő eljárásrend is megváltozott, amelynek következtében, az LMBTQ-közösségek szerint a kormány korlátozza az azonos nemű párok örökbefogadásai lehetőségeit.