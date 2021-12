A baloldali miniszterelnök-jelölt még októberben a közösségi oldalán tett közzé egy videót, amelyben arról értekezik a bevándorlás kapcsán, hogy „sajnos az integrációban nem jár az élen” az Európai Unió, ezért szerinte Magyarország feladata kellene, hogy legyen, hogy „egy befogadó, szeretetteljes társadalommá” váljon, és fogadja be a bevándorlókat. Mint fogalmaz: „Én azt szeretném, hogy ha Magyarországon – ahol már most is nagyon sok külföldön született ember él – mi az integrációban lépnénk előre.”