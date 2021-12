A 2010-es kormányváltás után az év végén kormánya több tagjából és baloldali szakértőkből létrehozta a Haza és Haladás Közpolitikai Alapítványt, ennek tagja lett többek között Tordai Csaba is, akinek a neve előkerült a most kiszivárgott hangfelvételen. Később Bajnai Együtt-PM néven pártot is alapított. Mindig is Gyurcsány egyik legfontosabb szövetségese volt, és maradt is.