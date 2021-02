1561 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 96 beteg

1561 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 375 125 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Elhunyt 96 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13 026 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 277 949 fő, az aktív fertőzöttek száma 84 150 főre csökkent. 3601 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 298-an vannak lélegeztetőgépen.

Eddig 279 410 fő kapott oltást, közülük 101 652 fő már a második oltását is megkapta. Az oltás első két szakasza lezárult: az egészségügyi dolgozók és az idősotthonok, bentlakásos szociális intézmények kampányszerű oltása már megtörtént.

Csütörtökön megkezdődött a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál.

Ma megérkezett az AstraZeneca vakcina első szállítmánya, amelyet elsőként a 60 év alatti regisztrált krónikus betegeknél alkalmazhatnak – számol be a koronavirus.gov.hu.

A brüsszeli vakcinabeszerzés teljesen kiszámíthatatlan és kevés vakcina érkezik. Magyarország ezért mindent megtesz, hogy legyen elég vakcina a tömeges oltás megkezdéséhez. Pénteken újabb vakcina beszerzéséről született megállapodás: 2,5 millió ember oltásához elég kínai Sinopharm oltóanyag fog érkezni a következő 4 hónapban. Oroszországból 1 millió ember oltására elég vakcinát várunk 3 hónap alatt. Az első, 20 ezer oltására elég szállítmány kedden meg is érkezett. Magyarországon eddig is és ezt követően is csak olyan vakcinák kerülhettek és kerülhetnek forgalomba, amelyek a magyar hatóságok vizsgálata alapján is hatásosak és biztonságosak, és már több országban is alkalmaznak – írják.

A nyugati vakcinákból eddig 19,7 millió adagot kötöttünk le több tízmilliárd forint értékben különböző gyártóknál (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac), ezekből eddig csak az Pfizer és a Moderna vakcinák érkeztek Magyarországra, összesen félmillió adag.

Borítókép: illusztráció