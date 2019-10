Vasárnap voksolunk a szavazókörökben

Városunkban 37 ezer 756 választópolgár jogosult a szavazásra. Összesen negyvenhét szavazókörben várják szavazatszámláló bizottságok a voksolni szándékozókat 2019. október 13-án, reggel 6 órától.

A nemzetiségi szavazók számára nincs kijelölt szavazókör, voksaikat ott adhatják le, ahol a polgármesterre és a közgyűlés tagjaira egyébként is szavaznak.

Szavazni abban a szavazókörben lehet, ahova az állandó lakóhelye a körzetesítés kapcsán tartozik, illetve átjelentkezés esetén, ahol a választó tartózkodási helye található. Erről a Nemzeti Választási Iroda értesítést küldött a választópolgároknak tájékoztatás jelleggel. Akinek ez az értesítő rendelkezésére áll, azt vigye magával a szavazásra, amennyiben azonban nem találja, az sem baj, mert az értesítő hiánya nem gátolja a szavazat leadását. A szavazáshoz érvényes arcképes igazolványt, személyazonosság igazolására alkalmas, magyar hatóság által kiállított igazolványt és lakcímkártyát kell vinni. Amennyiben a voksolás előtt derül ki, hogy az okmányok valamelyike nem érvényes, a választás napján a dunaújvárosi Kormányablak ügyeletet tart, az okmányok pótlása az adott napon nehézség nélkül intézhető.

A jogszabályok változása miatt a voksolás menete szempontjából más a teendőjük azoknak, akik nem vallották magukat nemzetiséghez tartozónak, és megint más a valamelyik nemzetiséghez tartozóknak. Az általános szavazók nem voksolnak nemzetiség tagjaként egyik nemzetiségi listára sem. Ők két darab fehér szavazólapot kapnak, egy polgármesteri és egy helyi önkormányzati képviselő választásra vonatkozó szavazólapot. Polgármesteri szavazólapon három személy szerepel, közülük egynek a neve mellé kell + vagy x jelet tenni, hogy érvényes legyen a szavazat. A dunaújvárosi választók tíz egyéni választókerületi képviselőt választhatnak, de természetesen mindenki kizárólag a lakóhelye szerinti képviselőjelöltekből választhat egy személyt. Aki nemzetiségi jelöltre is szavaz, annak a helyzete már bonyolultabb, hiszen a polgármesteri és az önkormányzati szavazólapon kívül külön színnel megjelölve, zöld nemzetiségi szavazólapot is kap, és hozzá zöld borítékot.

A borítéknak különleges jelentősége van, ugyanis amennyiben a nemzetiségi szavazólapot nem a zöld színű borítékba teszi, és a borítékot nem zárja le, akkor az abban lévő szavazólap érvénytelen. Továbbá a nemzetiségi választópolgárok eltérő számú szavazólapot kaphatnak, attól függően, hogy a nemzetiség helyi, megyei, vagy országos listát is állított. A nemzetiségi szavazólapokat tehát a zöld borítékban lezárva kell az urnába dobni. A polgármesteri és önkormányzati képviselőjelölti szavazók fehér, ahhoz fehér borítékot kapnak az általános választók és a nemzetiségiek egyaránt. Ám ezeket a borítékokat nem muszáj lezárni, sőt a használatuk sem kötelező, ezeket a voksokat magukban is be lehet dobni az urnába. Dunaújvárosban hét nemzetiség állított jelölteket: roma, ukrán, görög, ruszin, szerb, lengyel, horvát. Ők 1–3 darabszámú zöld színű nemzetiségi szavazólapot fognak kapni. Annyi nemzetiségi jelöltre szavazhatnak érvényesen, amennyi a képviselő-testület létszáma, ami eltérő, de a szavazólap tetején az adott nemzetiség esetében szerepelni fog, hogy mennyi az adott nemzetiségre leadható voksok száma.