Mennyi szólam…

Vasárnap véget ér ez a hét, aztán hétfőn meg kezdődik egy újabb. Igaz, „közte” lesz egy önkormányzati választás (is).

Talán nem járok messze az igazságtól, ha azt mondom, kemény, szókimondó kampány volt a mostani. Sok mindent „megtudhattunk” a képviselőjelöltekről, néha bizony egészen sajátos dolgokat is. A jelenlegi önkormányzati többség – a választók bizalmának elnyerésével – a kormányzattal és az itt élő emberekkel együttműködve folytatná a fejlesztéseket. Ami az utóbbi években Dunaújvárosban és környezetében megépült, megvalósult, az kétségtelen, szép munka volt. Bár vannak olyanok, akik ezt „sötét szemüvegen” keresztül nézik, nos nekik így a fehér is fekete. Persze, ezen nem csodálkozom, hiszen vannak egyértelmű dolgok, és van, ami nézőpont kérdése. Számomra az előbbihez tartozik az, amiért városunkban – a hatalom megszerzése érdekében – összeállt az a szivárványkoalíció, Rajta Újváros! néven, amely képviselőjelöltjeinek párttársai nem is oly rég még egymást gyalázva nyilatkoztak a sajtóban is. Mint tudjuk, a Jobbik egykoron épp a kommunista utódpárt, az MSZP „eltakarításának” mozgalmaként jött létre, majd alakult párttá, napjainkban pedig már épp az MSZP-ből kivált balliberális DK ernyőszervezetén belül hal(hat) el.

Emlékezetem szerint a jelenlegi dk-s elnök, Gyurcsány – megpuccsolva akkori párttársait – először az MSZP-n belüli platformon ügyködött, majd ennek sikertelensége után létrehozta jelenlegi politikai szervezetét a DK-t, és mit ad az Isten, ma már nem a Jobbik „eszi meg” az MSZP-t és annak – mondhatni – utódpártját, a DK-t, hanem fordítva. A Jobbik és DK légyott csak ez utóbbinak gyümölcsöző, illetve annak a dunaújvárosi jobbikos polgármesterjelöltnek, aki – elbújva egy szivárványkoalíció mögé – párttársai szerint is „eladta a lelkét”. A héten a városban járt az öszödi pártvezér, Gyurcsány, és meggyőződött arról, hogy a leosztott lapok még kézben vannak-e. A „mesterterv” szerint, ha az általuk összegründolt csoport jobbikos polgármesterjelöltje úgy szerepel a választáson, ahogy azt ők szeretnék, abban az esetben a megüresedő országgyűlési képviselői helyért a dk-s jelölt indulna, ezzel is azt bizonyítva, hogy a külön-külön erőtlen pártok együtt hiteltelenek. Az LGT együttes Ígéret földje című dalát – „Mennyi szólam, dallamok nélkül” – felidézve csak kapkodjuk a fejünket.

Nos, a mostani önkormányzati választások kapcsán többször is írtunk már arról, hogy nincs teljes ellenzéki összefogás. Nem csak azért nincs, mert a Jobbikból kivált Mi Hazánk Mozgalom is (a Független Kisgazdapárttal és a MIÉP-pel közösen) állított és indít polgármesterjelöltet, illetve több körzetben képviselőjelöltet is Dunaújvárosban, hanem azért sem, mert – a Rajta Újváros! -, ez az ideiglenesen összeállt tömörülés nem az abban szerepet vállaló pártok teljes tagságának akaratából jött létre. Egyes tagjaik ugyanis a képviselőjelöltségért, vagy a listán kapott kedvező helyért feladva politikai meggyőződésüket a hatalom megszerzése érdekében álltak be a balliberális – szélsőjobb(ik)os „rajtaujváros” képződménybe. Hát kérem, itt tartunk!

Vezető képünk illusztráció.