A dunaújvárosi szakember az M4 Sport kamerája előtt nyilatkozott az utolsó mérkőzésről és az olimpiáról.

- Ez egy ilyen olimpia, itt tart a női vízilabda.

Idefele a buszon pont azt beszéltük, hogy gyakorlatilag felesleges lejátszani a meccseket, mert úgyis az utolsó lövéseken fog múlni. Ha belőjük és kiblokkoljuk, akkor mi nyerünk, ha esetleg úgy áll az eredmény, akkor ötösök.

- Hat csapat volt ezen az olimpián, ahol minden meccs így alakult. Az, hogy így fejeztük be, kicsit talán elégtétel a csapatnak. Tudom, nem mindenkinek elégtétel azért, hogy itt most lemaradtunk egy góllal az éremharcban, de most ezután a lényeget tudatosítottuk magunkban, és nem tehetünk többet, minthogy mindent megteszünk.

Azt gondolom, ezen az olimpián ez a csapat a szívét-lelkét kitette és beleadta, és valóban példakép lehet azoknak a fiatal vízilabdázó kislányoknak, akik ezt az utat választották.

- Belemehetnénk a negyeddöntőbe, de én azt gondolom, egyáltalán nem korrekt körülmények között veszítettünk. Lehet úgy is, ki lehet esni egy ötöspárbajban, de ami ott történt, azt már megbeszéltük. Ma nem mondom el a véleményem erről a meccsről, mert a mostani egy másik összecsapás volt. Ez most az ötödik helyért ment, nekünk óriási tétje volt és az olaszoknak is. Pár hónappal ezelőtt lehetett volna akár aranymeccs, vagy akár itt is.

Fotó: MTI/Derencsényi István

Ez sport. A lényeg, hogy az utolsó pillanatig higgyünk magunkban és adjuk a maximumot, mert ez a dolgunk.

Arra a kérdésre, mit adott Mihók Attilának az a nagyon intenzív időszak, amióta átvette a válogatottat, így válaszolt.

- Mindent megadott, amit erről tanítanak. Amikor valaki edző lesz és elkezdi a szakmát tanulni, arra próbálják felkészíteni az iskolában, vagy a tapasztaltabb szakemberek leírásaiból, hogy ez ilyen lesz, s nem biztos, hogy mindenkinek való.

Nem akarok hazudni, bennem is komoly amplitudóval működő dolog volt, de boldog vagyok és büszke, hogy ezzel a csapattal dolgozhattam.

Gurisatti Gréta kiemelte: ezen az olimpián többet tanult, mint egy érem

- Ez a csapat nagyon is megmutatta, mennyire nagy ereje van. Bizonyítottuk egymásnak, hogy az ötödik helyet azt tudja megszerezni, aki jobban szereti a másikat, aki jobban tiszteli azt, amit a másik belerakott, mint munka. Csak mentünk és csináltuk a dolgunk. Szeretném megköszönni ennek a csapatnak, a játékosoknak, mert ezen az olimpián többet tanultam, mint egy érem. Biztos vagyok benne, ez egy olyan dolog, amire ha bármikor visszatekintek, büszke leszek rá.

Eredményileg talán több volt bennünk, viszont csapatszinten ez a maximum volt. A másik, ami nagyon motivált, hogy itt voltak a szüleim, nekik akartam egy méltó mérkőzést, nagyon örülök, hogy ennyi élményen keresztül mehettem ezzel a társasággal. Ez jelenti a mindent, a csapat és a család.