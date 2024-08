A megérkező Trenka Jánostól – Czifra Bettina Lili és Kovács Zsófia edzőjétől – megtudtuk, hogy a dunaújvárosiak mindig is becsben tartották saját nevelésű sportolóikat, így nem véletlen, hogy számos kis tornász érkezett Czifra elé a repülőtérre virágcsokrokkal, az ünneplés pedig a dunaújvárosi tornacsarnokban tovább folytatódott. A Magyar Torna Szövetség (MATSZ) részéről Altorjai Sándor főtitkár köszöntötte az ötkarikás játékokról visszatérőket, a dunaújvárosi különítmény mellett Draskóczy Imre szövetségi kapitányt és Bácskay Csengét, akiről már korábban megírtuk, hogy szeptembertől Simone Biles női edzője is segíti majd felkészülését a Georgiai Egyetemen.

Fotó: MATSZ

A MATSZ főtitkárától megtudtuk: nagy öröm volt számára, hogy Kovács Zsófia is feljött Dunaújvárosból, aki jelenleg azzal a rögzítővel közlekedik, amelyet korábbi műtétje után használt.

- Zsófi jobban van, kicsit fáj ugyan a térde, vizesedik is, de már volt bent a teremben. Már az erőnléti edzőjével is próbál egy-egy apróbb gyakorlatot, mindenesetre megvárjuk, amíg hazatér az orvosi team az olimpiáról, és utána folytatódnak a vizsgálatok, dől el a következő időszak menete. Számomra megható volt, és Zsófi elszántságát is mutatja, hogy éppen a leszálláskor zajlott a női felemáskorlát döntője Párizsban – amelyben egy jó gyakorlattal akár Zsófi is érdekelt lehetett volna -, és edzőjével, Trenka Jánossal folyamatosan figyelemmel kísérték a repülőtéren – mondta el a sportvezető.