A máskor, az edzések és versenyek vidám zajától hangos csarnokban ezúttal suttogásra álltak be a fiatal sportolók, hogy az ünnepelt és Trenka János, a mester minden szavát hallhassák. Rajtuk kívül a város vezetői, a szülők és a közeli barátok is boldogan töltötték el ott az ünnepélyes perceket. Teljesen érthető, mi több dicséretes dolog, hogy az őt követő generáció tagjai nyilván gondos előkészítés után, buszra pattantak és meg sem álltak a repülőtérig, hogy elsőkként láthassák Lilit, na és persze a hazatérő olimpikonok csoportját is. A számukra a csarnokban összeállított ideiglenes „tribünre” már egy kicsit fáradt, de a nagy kalandot a szempillantásaikban és a suttogásaikban is vígan eldicsekedték.

Fotó: Balogh Tamás

Trenkáné Meleg Katalinnál felkészültebb házigazdát képtelenség lett volna erre az ünnepi találkozóra találni, hiszen edzőként és a mindenhez is értőn nyúló vezetőt egy személyben benne köszönthetjük. Ezért aztán olyan tűpontos, minden szakmaiságot követő kérdés zuhatagot kapott a mester és a tanítványa is, amit csakis a sportággal éjjel-nappal összenőtt szakembertől remélhettünk.

Igazi emberi nagyságról tett tanúbizonyságot Kovács Zsófia is, akit szintén a díszvendégek között köszönthettünk, bár valószínűleg óriási, fájdalmas viharokat rejtett el előlünk, amik a szívében dúlhattak.

Csak úgy emlékeztetőként: az előző sérülése után hihetetlenül nagy munkát végezve megnyílt előtte az út, hogy részt vehessen az olimpián. Aztán a kegyetlen sors ismét közbeszólt. A pódiumedzésen szenvedett sérülést, így az utolsó pillanatban maradt le. A ragyogó hölgyet a saját példaképemként tekintem, és másoknak is ajánlom figyelmébe: soha ne adják fel, ha nehézségek gátolnak!

Czifra Lili így nyilatkozott az eseményen: – Most még nagyon fáradt, de attól a mértéktől sokkal jobban boldog vagyok! Igaz, a világ női torna elitjével dolgozhattam együtt egy olyan versenyen, ami minden sportoló legnagyobb álma: az olimpián.