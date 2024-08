Az ellenfélnek több labdája is volt a kétgólos előnyhöz, de a frenetikus védekezés ezt rendre megakadályozta.Menet közben Cseh Sándor piros lapot kapott a padon, majd a sokadik jó védekezés után Mihók Attila időt kért az utolsó percben. Ekkor már Magyari is felúszott a támadáshoz, Faragó viszont mellé lőtt, ezzel elment a "hajó".

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Az amerikaiak ünnepeltek, a magyar lányok pedig könnyezve, sírva magukba roskadtak, hiszen egyáltalán nem volt jobb náluk nagy nevű riválisuk, nem érdemeltek vereséget. Ők is egy karnyújtásnyira voltak a hatalmas bravúrtól, mint az elején emlegetett női kéziseink.

Mihók Attila: Gondolhatjátok a játékvezetői ítéletekről mit a véleményem...

– Meccs közben és most is azt gondolom, hogy nagyszerű teljesítményt nyújtottunk, amit szerettünk volna, az nagy részben megvalósult, legalábbis a védekezésben. Bíztunk benne, hogy támadásban picit eredményesebbek tudunk lenni.

Gondolhatjátok, hogy a játékvezetői ítéletekről mit gondolok... Az, hogy a második félidőben labda nélkül is kapnak két kettős fórt, csak abból képesek gólt lőni, miközben egy erősen véleményes ötméterest lazán tovább engednek... Azt mondják, az olimpia az álmok versenye, úgy viszont nehéz álmodozni, hogy...

– Nem akarom most egyértelműen kimondani ezt, de nem kizárólag rajtunk múlt. Négy lőtt gól általában nem szokott elég lenni az amerikaiak ellen, viszont ma volt az a nap, amikor akár három kapottal is meg lehetett volna, hiszen az ellenfél sem egyenlő létszámnál, sem hat az öt ellen nem volt igazán veszélyes. Igaz, ez velünk is így volt. Mindenesetre úgy érzem, ha már ott adtak kettősöket, akkor nekünk is befújhattak volna egy-két labda nélkülit, még azt sem reklamálom feltétlenül, hogy nekünk is adják meg a kettőst, elvégre a kapufás embereinket ugyanúgy fogták,

de ennél több esélyt érdemeltünk volna az ítéleteknél, aztán dőljön el, be tudjuk-e lőni a fórt vagy sem.

Egyetlen sanszot kaptunk, az nem ment be sajnos – idézte a dunaújvárosi szakembert a szövetség honlapja.