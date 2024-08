A délelőtti előfutamban negyedik helyen végeztek a fiúk, így délután még egyszer hajóba kellett térdelniük a középdöntőért, ahova a futam első három helyezettje juthatott. A magyar egység mellett a kazah, a világbajnok német és a cseh páros is ebben reménykedett. A rajtot a mieink remekül kapták el, az élre álltak, majd a németekkel feljöttek rájuk és megelőzték őket. A folytatásban a kazahok kiszálltak a "meccsből", míg a németek féltvánál magabiztosan vezettek Hajduék előtt. A hajrában előbbiek győzelmét nem fenyegette senki, viszont a csehek órási hajrát nyitottak, de végül remekül rúgták be Jonatánék a célban a hajót - amit hétfőn külön gyakoroltak -, így a második helyen jutottak be a középfutamba, melyet csütörtökön 11.20 órakor rendeznek meg.

- Valamennyivel jobb volt, mint az előfutam, de még mindig nem voltunk teljesen egyben.

Kicsit talán a hullámok is be tudtak zavarni, de mindenképpen egyre jobb volt. Szerintem bízhatunk egy jobb folytatásban

– fogalmazott Adolf Balázs az M4 Sport kameráinak, majd a holnapi ezer egyes számára is kitért. - Biztos, hogy ott könnyebb dolgom lesz, hogy már tudom milyen itt versenyezni, már kezdek hozzászokni. Ott is próbálom majd minimalizálni az energia befektetést, hogy tovább jussak. Ezt a két napot túl kell élni, hogy aztán a két döntő napra megőrizzünk egy nagyon jó formát. Hiszek és bízok abban, hogy ott tényleg, ki fog jönni az, ami bennünk van.

- Nem tudom, hogy mennyire befolyásolta a szél.

Nyilván kielemezzük, és megnézzük majd, hogy mi az, ami jó volt, amit őrizzünk meg az emlékezetünkben, hogy ezt kell csinálni, és megnézzük, amit ki kell javítani.

– emelte ki Hajdu Jonatán.

- Számítottunk a továbbjutásra, ha Balázsnak a holnapi egyesre nem zavar ez bele, akkor talán jót is tett nekünk, hogy mentünk még egy pályát. Az első napunkon, amikor idejöttünk ugyanis lekéstük az edzésidőnket, és csak tegnap tudtunk evezni.

Egyelőre jól állunk

– mondta a vegyes zónában a DKSE kiválósága.