Az egység délelőtt második helyen végzett középfutamában, így magabiztosan jutott be a kora délutáni fináléba, amelyre bombaerős mezőny jött össze. Ott volt a világbajnok német egység, a világbajnoki második kínai, az olasz páros az Eb-n hajszállal előzte meg Hajduékat, a brazil hajóban pedig ott térdelt az olimpiai és világbajnok Isaquias Queiroz.

Remekül rajtoltak a magyarok, a kínaiakkal és az oroszokkal eveztek az élen, utóbbiakkal a második helyért voltak nagy harcban a féltávnál, majd még utána is bronzérmes helyen haladtak. Az utolsó száz méterre nagyon beleerősítettek a többiek is, így megelőzték a mieinket és nagyon szoros befutó után az első három helyen a kínaiak, az olaszok és a spanyolok értek be.

Legalábbi szembere, mert teljes kavarodás volt a számítógépes rendszerben, Hajduékat harmadiknak írták ki, de aztán megszületett a valós, hivatalos végeredmény. A magyar hajó remek versenyzéssel szép hatodik helyet harcolt ki, kevesebb mint fél másodperccel maradtak le a dobogóról.