– A srácoknak is elmondtam, hogy szerintem tisztességes munkát végeztünk, a válogatott erejét mutatja, hogy ilyen jó meccset tudott játszani a dánok ellen. Köszönöm a lehetőséget, nagyon szerettem volna játszani az utolsó olimpiámon, ami valószínűleg az utolsó világversenyem is egyben. Igyekeztem élni az eséllyel – nyilatkozta a rutinos kapus. Ahogy a magyar csapatnak is élnie kell az utolsó csoportmeccsen az eséllyel, és ki kell harcolnia a győzelmet a házigazda franciák elleni találkozón.

Meg kell lepni őket

Ami az előzményeket illeti, férfiválogatottunk két hete szombaton 35–32-re kikapott Egyiptomtól, múlt hétfőn 35–25-re legyőzte Argentínát, előző héten szerdán drámai végjáték után 26–25-re alulmaradt a norvégokkal szemben, a Dánia elleni vereség után két szerzett ponttal áll. Egy mérkőzés még biztosan vár a magyar csapatra az olimpián, vasárnap 16 órától Franciaország lesz az ellenfél.